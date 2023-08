– Best sånn, så får jeg bodd sammen med trener og treningskamerat, skriver Narve Gilje Nordås i en tekstmelding, og understreker at det er sportslig fokus som er hovedårsaken.

Sportssjef i Norges Friidrettsforbund Erlend Slokvik bekrefter at det var et ønske fra Nordås å bo sammen med Per Svela og Gjert Ingebrigtsen.

Svela er vanligvis Nordås' treningspartner, men er akkreditert som personlig trener for kameraten under VM. Ingebrigtsen er hovedtrener for Nordås, men fikk ikke tildelt akkreditering til mesterskapet.

SPORTSSJEF: Erlend Slokvik. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Narve ville bo samme sted som Gjert. De har funnet et annet sted å trene og bor i nærheten av det, sier Slokvik.

Friidrettsforbundet dekker hotellutgiftene for Nordås og Svela under oppholdet.

Gjert slipper ikke inn

Som ikke-akkreditert slipper ikke Gjert Ingebrigtsen inn på utøverhotellet. Det finnes to offisielle treningsbaner under mesterskapet, men heller ikke der har pappa Ingebrigtsen tilgang.

De har derfor funnet en annen bane i området som de vil benytte i oppkjøringen til VM.

TRENER: Gjert Ingebrigtsen skal følge opp Nordås under VM. Foto: Geir Olsen / NTB

– Siden Gjert ikke har tilgang til treningsarena har de et hotell i nærheten av en åpen treningsarena. Narve har valgt å bo der for å ha nærhet til å gå på trening med Gjert, sier Slokvik.

– Hvorfor er det en fordel for Narve?

– Det er fordi Narve skal få forberedt seg så godt som mulig. Da slipper han å reise gjennom halve byen for å trene et sted der Gjert er. Da kan de prate sammen uten å ta det på telefon. Det er en praktisk greie som er best for ham i forberedelse. Han har hatt et ønske om å være nær treneren sin.

Ifølge Slokvik er det ikke noe dramatikk bak at Nordås ikke bor med resten av troppen, og at han blir godt fulgt opp av Ingebrigtsen og Svela.

– Per er en treningspartner på samme måte som Filip har vært for Jakob og Henrik når de har trent her nede. Per blir en romkamerat og en å trene med. Per har akkreditering, blir med Narve på oppvarming og varmer opp sammen han. Han skaper en trygghet i den rammen.

VM i friidrett starter lørdag 19. august. Mesterskapet følger du på NRK. Se fullt program for hver dag her.

TRENINGSKAMERAT: Per Svela er med til VM for å støtte Nordås. Foto: NTB

– Ikke en utfordring

Det er ikke uvanlig at ikke alle utøvere bor på samme sted under store mesterskap. Under friidretts-VM i Eugene i USA i fjor, bodde både Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm på egne hoteller. Deres sponsorer Nike og Puma ordnet bedre vilkår for stjerneutøverne.

Under årets mesterskap vil resten av troppen stort sett bo på dobbeltrom på utøverhotellet. Noen har fått tildelt enkeltrom.

Da forbundet ikke ville gi Gjert Ingebrigtsen akkreditering, begrunnet de det med en «totalvurdering». I dag ønsker Slokvik fremdeles ikke å gå nærmere inn på hva den vurderingen bunner i, og mener at situasjonen ikke skaper noen utfordringer.

– Det er egentlig ikke noen utfordring. Det er bare praktisk tilrettelegging. Det er mange forskjellige hensyn å ta og vi har tilrettelagt med folk som har bodd utenfor leir tidligere også, sier han.

GULLFAVORITT: Jakob Ingebrigtsen. Foto: JANEK SKARZYNSKI / AFP

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal har tidligere uttalt at han tror totalvurderingen handler mer om å ta hensyn til gullfavoritt Jakob Ingebrigtsen.

– Det er godt kjent at det har vært et konfliktfylt forhold mellom Gjert og sønnene, og det er mest sannsynlig bakgrunnen for denne beslutning, sa Rodal.

Både Ingebrigtsen og Nordås løper 1500 meter under VM, og er begge medaljekandidater på distansen.

Slik blir Nordås' VM

Forsøksheatene på 1500 meter går førstkommende lørdag i Budapest.

Ingebrigtsen er verdens raskeste mann på distansen i år, med utrolig 3,27.14. Det gjør ham til historiens fjerde raskeste mann på 1500 meter. Nordås er årets komet på mellomdistanse. Han er verdens niende raskeste, og bikket under den magiske 3,30-grensen i et ellevilt løp på Bislett i juni.

Om begge går videre fra forsøksheatene, løpes det semifinale allerede dagen etter. Finalen, hvor begge har mål om å være med, løpes onsdag 23. august.