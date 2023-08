Flere sjokk-exiter: Verdensmester og OL-mester røk ut i forsøket

Både regjerende verdensmester Fred Kerley og OL-mester Marcell Jacobs røk ut i forsøkene på 100 meter i friidretts-VM i Budapest.

I tillegg til at de to mesterskapsvinnerne ikke løp fort nok, ble sørafrikanske Akani Simbine diskvalifisert for tjuvstart. Amerikanske Kerley var den første som ikke tok seg videre til finale.

Han var bare én fattig tusendel bak kenyanske Ferdinand Omanyala i kampen om å ta seg videre på tid. Jacobs på sin side var et stykke bak finaleplass.

Dermed går 100-meterfinalen søndag kveld uten noen av de største profilene. Amerikanske Noah Lyles var raskest i semifinalen og er en av gullfavorittene. Det er også den britiske verdenseneren Zharnel Hughes. (NTB)