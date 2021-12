Dramatikken rundt Johannes Høsflot Klæbos sponsornekt føyer seg inn i ei lang rekkje av utanomsportslege konfliktar som Skiforbundet har vore involverte i dei siste åra.

I 2017 opna forbundet personalsak mot dåverande langrennsstjerne Petter Northug. Nokre år seinare gjekk alpinesset Henrik Kristoffersen til søksmål mot eige forbund, og i haust gjorde hoppsjef Clas Brede Bråthen det same.

I tillegg kjem alle dei interne konfliktane som Skiforbundet har lagt lokk på undervegs.

– Forbundet har vorte ekspertar på konfliktskaping, ikkje konflikthandtering, konkluderer tidlegare langrennsløpar Thomas Alsgaard i NRK sitt Vinterstudio.

– Handteringa er sørgjeleg

49-åringen er direkte nådelaus i skildringa av korleis dei mange utanomsportslege kontroversane blir handterte av forbundsleiinga, og han legg ikkje skjul på at han synest det heile er stussleg.

TRIST: Thomas Alsgaard omtaler konfliktfrekvensen som trist. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Eg synest det er trist at det heile tida dukkar opp nye ting, og handteringa er ynkeleg, rett og slett, seier Alsgaard, og understrekar at han framleis har hjarte for langrennssporten.

– Kva burde dei gjort?

– Løyst det. Snakk saman. Det er ikkje verre enn det.

Espen Graff, kommunikasjonssjef i Skiforbundet, svarer følgjande på kritikken:

– Vi er heilt samde med Thomas i at det er klokt å snakke saman. Det gjorde vi òg denne gongen, og dermed vart vi samde med Johannes og teamet hans.

Bjørgen: – Ta slike saker internt

Marit Bjørgen er langt frå like bestemt på kva ho meiner om den ferske konflikten.

– No kjenner eg ikkje til saka, men det enklaste er å ta slike saker internt. Løyse dei internt, svarer langrennsdronninga.

Ho trur at god intern kommunikasjon i samband med nye sponsoravtalar kunne ha forhindra at enkeltpersonar såg seg nøydde til å gjere som Klæbo.

DIPLOMATISK: Marit Bjørgen. Foto: Thomas Hagajore Fosse / NRK

– At laget tek det internt og finn ut om dei står inne for den sponsoren eller ikkje, forklarer Bjørgen.

Ho understrekar at ho ikkje har føresetnader for å seie om kommunikasjonen i dette tilfellet har vore for dårleg, men ho er klar på at Klæbo sjølv gjekk inn i denne konflikten.

– Då må ein ta konsekvensane, at det går på kostnad og tappar energi. Det er ei vurdering han må ta sjølv. Han må jo stå i det og gå fullt i det, når han har ei meining om det, meiner Bjørgen, som likevel avviser at ho synest at situasjonen er sjølvforskyldt av Klæbo.

Førre månad gjekk tidlegare langrennsløpar Liv-Miriam Nordtømme ut på Facebook og sa at ho opplevde Skiforbundet som sensurerande overfor utøvarar med sterke meiningar. Det kjenner ikkje Bjørgen seg igjen i.

– Vi står for eigne val og får seie våre eigne meiningar. Dei har aldri nekta meg å seie eller uttale meg om noko som helst, det kjenner eg meg ikkje igjen i, avsluttar 41-åringen.

Haakon Klæbo, Johannes Høsflot Klæbos far og manager, opplyser at han ikkje har høve til å uttale seg i denne saka:

– Vi har vorte samde med Skiforbundet om å ikkje seie noko meir om saka.