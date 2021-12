Medaljegrossisten og den tidligere landslagsveteranen understreker at han kun har fulgt den pågående konflikten mellom forbundet og Klæbo på avstand.

Men han vet ganske mye om hvordan det er å være profilert landslagsløper som også utfordrer Norges Skiforbunds markedsregler.

– Umulig dobbeltrolle

GITT SEG MED TRADISJONELL LANGRENN: Martin Johnsrud Sundby, her under VM i Oberstdorf sist vinter. Foto: Terje Pedersen / NTB

Slik situasjonen har vært med Klæbo den siste uken. Denne helgen har 25-åringen gått sprint og 15 kilometer fristil med et toppresultatet og en 12. plass. Søndag er han ankermann på stafetten på Lillehammer.

– Er det sånn at det er Espen Bjervig som er ansvarlig for å løse floken med Johannes direkte og samtidig er ansvarlig for å få ham til å gå fort på ski på Lillehammer, så tror jeg vi kan etablere at det er en rolleblanding som er umulig.

– Så kan vi bruke Johannes' ansiktsuttrykk og kroppsspråk på pressekonferansen torsdag som en bekreftelse på at det er en umulig dobbeltrolle, sier Sundby.

– Ikke-fungerende situasjon

37-åringen viser til Klæbos pressekonferanse i forkant av rennene på Lillehammer denne helgen. Skistjernen nektet å svare på 17 spørsmål om konflikten mellom ham og forbundet.

Han var lei etter en uke med konflikt der stridens kjerne er at Klæbo har nektet å klistre på en forbundssponsor på konkurransedressen fordi det strider mot hans verdisyn.

TYDELIG PREGET: Johannes Høsflot Klæbo, her etter pressekonferansen på Lillehammer torsdag. Foto: Geir Olsen / NTB

Det store spørsmålet er hvor mye en sånn konflikt har kostet av energi.

– Hvor mange prosenter redusert Johannes kommer til å være, er vanskelig å si. Jeg har selv vært i konflikter og uenigheter med forbundet og vet hvor mye tid, krefter og energi det kan stjele fra en utøver. Det ville nesten vært unaturlig om Johannes gjør en god helg basert på den siste ukes konflikt.

– Jeg vet ikke godt nok hvem som er konfliktansvarlig, men Espen Bjervig er til syvende og sist ansvarlig for prestasjoner og skal samtidig stå i denne typen opphetede grunnleggende debatter med en utøver. Det er en ikke-fungerende situasjon, sier Sundby.

– Har mer enn nok ansatte

Når NRK spør om det bør bli en debatt om langrennssjefens rolle etter hvert, kanskje etter sesongen, svarer Sundby at dét ikke er noen løsning i hans hode.

– Jeg tenker at Norges Skiforbund har mer enn nok ansatte, både i organisasjonen og i markedsavdelingen, til at det skal være totalt unødvendig å ha Bjervig som ansvarlig for denne type uenigheter med utøverne, sier Sundby.

LANSERES: Kommersiell leder i Norges Skiforbund langrenn, Peder Nævestad. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Hans konkrete forslag er at nåværende kommersiell leder, Peder Nævestad, overtar rollen i alt av samtaler om marked med utøverne.

Sundby mener Nævestad har god dialog med utøverne, har direktekontakt med sponsorer og ingen sportslig ansvar.

– Det er vanskelig å stå i en spagat hvor jobben din grunnleggende er å tilfredsstille sponsorer, når samtlige vet at mye av den tilfredsstillingen går på bekostning av utøvernes tid og krefter, sier Sundby.

– Håper han kan ta direkte kontakt

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her under en pressekonferanse tidligere denne uken. Foto: Geir Olsen / NTB

Bjervig gir Sundby helt rett i at det kan være en vanskelig situasjon å ha det overordnede sportslige ansvaret og samtidig har ansvar for å følge opp det kommersielle.

– Derfor har Peder Nævestad, akkurat som Martin beskriver, det kommersielle ansvaret og er primærkontakten mellom samarbeidspartnere og utøver. I noen situasjoner vil det derimot være naturlig at jeg som øverste leder i en organisasjon, må tre inn i saker som er overordnede eller av prinsipiell art.

– Vi ønsker hele tiden og forbedre oss, og har Martin med sin erfaring som langrenns løper, innspill på hvordan langrenn som organisasjon kan forbedre seg, så håper jeg han tar direkte kontakt, skriver Bjervig i en e-post til NRK.