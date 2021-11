Mener langrennssjefens eneste valg er å true Klæbo med straff etter sponsornekt

NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt er i hvert fall klar på at forbundet og langrennssjef Espen Bjervig nå bare har ett valg:

NRK-KOMMENTATOR: Jan Petter Saltvedt. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Det er å varsle Klæbo om trusler om sanksjoner. Om det er i form av tilsnakk, bøter, trekk i bonus eller på sikt at han ikke får delta i renn, ut fra hva de har hjemmel til. Hvis forbundet ikke klarer å markere seg i denne saken her, så har de potensielt et kjempeproblem, sier Saltvedt.

– Det er en veldig interessant sak rent prinsipielt med et forbund som blir utfordret av sin store gullkalv. Hvis de ikke markerer seg tidlig her, så blir det vanskelig å komme tilbake når det dreier seg om fremtidig styring av det kommersielle.

«Ikke bra for noen av partene»

Konflikten ble kjent i Adresseavisen mandag. Bakteppet er at Norges Skiforbund tidligere i vinter inngikk et kommersielt samarbeid med Viaplay, der utøverne skal bruke kanalens logo på konkurransedressen. Viaplay er en del av NENT-gruppen som har kjøpt rettighetene til verdenscupen i langrenn.

Men det vil ikke Klæbo være en del av. Under verdenscupen i Ruka sist helg nektet han å bruke logoen. Det har han tenkt å fortsette med og til helgen venter verdenscupen på Lillehammer.

For ham er det en prinsippsak og et verdispørsmål, når det kan stilles spørsmål ved uavhengigheten, uttalte han.

25-åringens dom over avtalen er at «dette ikke er bra for noen av partene», og «kortsiktig tenkt av forbundet».

STRIDENS KJERNE: Johannes Høsflot Klæbo uten Viaplay-logo på sitt venstre lår, mens Erik Valnes har den på. Foto: Torstein Bøe / NTB

Skiforbundet har siden mandag kveld valgt å ikke kommentere saken.

– Problematisk vei

FØLGER SITUASJONEN TETT: Adresseavisens kommentator, Birger Løfaldli. Foto: Glen Musk / Adresseavisen

Kommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli, er spent på om forbundet kommer til å tillate at Klæbo for andre helg på rad dropper Viaplay-logoen på konkurransedressen.

– Hvis de tillater det, så må de godta at andre dropper forbundssponsorer hvis de begrunner det som Klæbo, som handler om at det strider mot verdisynet hans.

– Da er forbundet inne på en problematisk vei som de neppe har tenkt så grundig over på forhånd. Å tillate Klæbo dette, det kan føre til at de havner i enda mer trøbbel, sier Løfaldli.

– Det handler om verdier

Klæbo sier følgende til NRK tirsdag om han forventer noen reaksjon fra forbundet:

– Jeg har sagt hva jeg mener om saken. Jeg ønsker ikke å spekulere på hvordan Skiforbundet vil reagere fremover.

– Er dette en kamp og konflikt det er verdt å stå i midt i en OL-sesong?

– Det er nå saken er aktuell. Jeg er opptatt av min troverdighet og uavhengighet i forhold til mediene. Dette er en sak med viktige prinsipper – og det er jeg villig til å ta en diskusjon rundt, selv om det er OL-sesong.

– Handler dette om egne kommersielle muligheter, som for eksempel å vise frem personlige sponsorer?

– Nei, dette handler ikke om penger i hele tatt. Det handler om verdier. Dette er noe jeg står for – og jeg vil ikke gamble med verken uavhengighet eller troverdighet, sier Klæbo.

– Mer kjølig enn noen gang

BLIR PRESSET: Langrennssjef Espen Bjervig, her avbildet tidligere i sesongen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Adresseavisens kommentator vurderer forholdet mellom forbund og deres største stjerne på herresiden slik:

– Det er iskaldt.

– Det er mer kjølig enn noen gang. Avstanden er også større enn noen gang har vært. Det er ganske dramatisk. Forholdet mellom dem har vært turbulent i flere år. Til forskjell fra Petter Northug har det ikke kommet til overflaten, men når Klæbo velger å ta den kampen og i offentligheten så er det tøffere enn noen gang.

– Lar Klæbo-leiren styre

Så er også spørsmålet hva som skjer med avtaleverdien når en så stor stjerne nekter å bruke merket på konkurransedressen.

– På kort sikt får jo Viaplay stor oppmerksomhet. Men at den største stjernen dropper dem gjør at Viaplay kommer dårlig ut av det. Jeg ser ikke for meg at de godtar det. Det blir som at Erling Braut Haaland nekter å ha Bama (sponsor for NFF) på treningsdressen til landslaget i fotball, sier Løfaldli.

– Så velger Skiforbundet å ikke kommentere dette. Hva slags tanker gjør du deg om det?

– Jeg er overrasket over at de ikke kommer tydeligere på banen og sier hva de tenker om saken. I dag kom det en beskjed der det stod ingenting. Dermed lar de Klæbo-leiren styre og sette dagsorden. Det er enkelt å sympatisere med Klæbo med hans begrunnelse. Når de velger å være tause, så taper de på det, sier Adressa-kommentatoren.