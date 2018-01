Nå starter ankesaken mot 39 russiske utøvere: – Russland vil gjøre alt for å holde Rodtsjenkov taus

Rodtsjenkov, som er tidligere laboratoriesjef i Moskva, skal denne uka igjen vitne mot Putin og det russiske statsapparatet i forbindelse med ankesaken til de 39 utestengte russerne.

Gregory Rodtsjenkov er trolig den mest kjente russiske avhopperen i nyere tid, etter at han avslørte den største dopingskandalen noensinne under Sotsji OL. Denne uka tar han på ny en stor risiko. Han skal vitne mot sitt hjemland.

39 utøvere håper å få reise til Sør-Korea

De russiske utestengte idrettsutøverne håper at idrettens høyeste domstol, CAS vil snu livstidsutestengelsen, slik at de likevel i siste liten kan komme seg til vinter-OL. Alle er utestengt på livstid av IOC. Blant disse finner vi 11 langrennsløperne, fire skiskyttere i tillegg til bob- og ake- kjørere og ishockeyspillere.

Blant utøverne er langrennsstjernene Alexander Legkov, Jevgenij Belov og Maxim Vylegzjanin.

I kongress-salen vil russerne høre vitneutsagn både fra professor Richard McLaren og avhopperen Gregory Rodtsjenkov. Ingen av de er til stede i Genève. De skal vitne via videokonferanse. Det er altfor risikabelt å reise til Sveits for Rodtsjenkov, sier Walden, som er svært bekymret for professoren.

Walden mener Rodtsjenkov daglig får tilsendt drapstrusler.

– Russland vil gjøre hva som helst for at han skal være taus. Denne trusselen tar vi veldig på alvor.

VITNER: Richard McLaren komme med sitt vitneutsagn i ankesaken. Foto: Anne Rognerud / NRK

– Russland peker nese til IOC

Walden vil ikke kommentere hvilke sikkerhetstiltak som er satt i gang, men det er velkjent at Rodtsjenkov er satt under vitnebeskyttelsesprogram i USA.

Mye tyder på at Rodtsjenkov denne uka på ny vil hevde at Putin selv kjente til dopingsystemet under Sotsji-lekene. Og han vil prøve å legge frem dokumentasjon som viser at presidenten selv styrte den russiske sikkerhetsorganisasjonen FSB, som hadde en sentral rolle i dopingprogrammet i Sotsji. Dette er mektige fiender.

Walden synes ikke synd på Russland, til tross for at den russiske olympiske komiteen ikke er velkommen til Pyeongchang. Vinternasjonen får nemlig heise flagget på avslutningsseremonien og mye tyder på at nær 200 russiske utøvere får delta under tittelen «nøytral utøver fra Russland».

FÅR ANKEN BEHANDLET: Alexsander Legkov er en av utøverne som får behandlet anken sin de neste dagene. Foto: Gjermund Midtbøe

Walden mener IOC slett ikke har straffet Russland.

– Dette ser ikke bra ut. Russland peker nese til IOC og det russiske flagget vil vaie i OL. Det hadde vært en vits om det ikke var så tragisk. Dette symboliserer slutten av olympiske idealer.

Walden har også reagert sterkt på at IOC ikke offentlig har lagt en beskyttende hånd over Gregory Rodtsjenkov. Til nettstedet insidethegames.biz kaller Walden IOC er feige og han hevder de er i lomma på Russland. I tilsvaret avviser IOC anklagene og mener det er en latterlig påstand at de ønsker Rodtsjenkov ikke var «tilgjengelig som vitne».

IOC skriver videre at: «IOC har sammen med WADA skrevet til den russiske sportsministeren for å understreke at MR Rodtsjenkov fortjener beskyttelse som varsler». IOC gjør det også klart at de ikke har makt til å beskytte vitner verken i USA eller i Russland.

Får svar om 11 dager

Høringen varer ut uka, og avgjørelsen er ventet innen 2. februar, altså en uke før åpningsseremonien i Sør-Korea. Høringen er, som i Johaug-saken ikke åpen for medier og publikum.

– Fra ditt ståsted; hva kan vi vente oss av CAS-høringene?

– CAS alene har retten til å sette punktum i dette sørgelig kapittelet. Jeg er sikker på at medlemmene tar den oppgaven seriøst, sier Walden.