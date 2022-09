Nå frykter Solbakken norsk skrekkscenario: – Det er det tyngste for meg

Norge hadde et håp om tre ting tirsdag kveld:

Gruppeseier, playoffplass og bedre seedingsnivå til den kommende trekningen av EM-kvalifiseringen.

Fasit ble null av tre.

Norge gikk heller på et fullt fortjent 0-2-tap og måtte innse at det ble nok en dyster kveld for det norske fotballpublikummet.

– Det er det tyngste for meg

Etter kampen var det en fattet, men svært skuffet, norsk landslagssjef som møtte pressen.

– Det er selvfølgelig tungt. Men vi var smertelig klar over at dette kunne bli utfallet, sier Ståle Solbakken på NRKs spørsmål om hvordan det var å se alle punktene nevnt over gå i vasken.

Og legger til:

– Det tyngste for meg er ikke å miste opprykket, men at vi ikke havner i den andre seeding-bollen. For det er sannsynligvis en vesensforskjell når det gjelder å nå et sluttspill. Vi kan potensielt få to kanonlag foran oss, er Solbakkens skrekkscenario.

Vel vitende om at bare to lag fra gruppa går til EM. Får Norge mareritt-trekning ser brått Solbakkens mål om EM 2024 mye vanskeligere ut.

Her kan du lese mer om alle seedingsnivåene og hvilke lag Norge kan få når gruppene skal trekkes i Frankfurt 9. oktober:

– Et hardt slag

Norge har som kjent ikke vært i et stort mesterskap siden år 2000.

Ståle Solbakken er fullt og helt klar over at tirsdagen skrev seg inn i en lang rekke med norske skuffelser i avgjørende kamper.

– Det er jo fordi vi ikke har vært dyktige nok på lang, lang tid. Nå var vi tredjeseedet i denne greia her, og vi har slått Sverige to ganger og Serbia en gang, så vi føler vi har noe på gang og er bedre, sier Norge-sjefen.

– Hva gjør dette med prosjektet du prøver få inn i gruppa?

– Det er jo tøft, men det er ikke sånn at, når vi går inn i denne gruppa, ikke skjønner vi kan bli både nummer 1 eller 4. Det hadde vært en liten sensasjon på forhånd om vi skulle vinne denne gruppa, men nå hadde vi en matchball på hjemmebane. Vi mislyktes, og det er selvsagt et hardt slag, innrømmer Solbakken.

De norske spillerne tuslet slukøret fra journalist til journalist i pressesonen etter kampen tirsdag kveld.

Avslutningen av Nasjonsligaen ble en tapt mulighet.

– Det er ikke noe å legge skjul på: Det er et slag i trynet. Det er tøft å få denne nå etter at vi hadde en meget bra samling i juni. Den er tøff å svelge, sier Andreas Hanche-Olsen til NRK.

– Fullt mulig

Midtstopperen legger til at laget er nødt til å gjøre nettopp det: Komme over skuffelsen og slå tilbake. Han er sterk i troen på at Norge spiller i EM i 2024.

– Jeg ser på det som fullt mulig nå. Hvis vi klarer å bruke dette som god erfaring, så har jeg veldig troa på at vi skal klare å komme oss til mesterskap snart, sier Hanche-Olsen.

Han får støtte av Alexander Sørloth.

– Vi har et veldig nytt lag med nye spillere. Vi har hatt en liten «rebuild», synes jeg, hvis du ser på snittalderen. Vi har masse, masse å gå på, og vi kommer til å bli bedre i fremtiden, sier trønderen.

Ståle Solbakken har ikke mistet troen på at Norge kommer til EM i 2024. Han holder på å si at han «garanterer» det, men svelger ordet og formulerer seg hakket mer edruelig.

– Jeg har en veldig sterk overbevisning om at vi kommer til Tyskland, sier Norge-sjefen.

– Hva mangler dere per i dag?

– I noen av spillets faser er vi ikke dyktige nok. Noen ganger med ballen, når skal vi ta det med ro og når skal det gå fort, og vi må klare å beholde den gode organiseringen gjennom hele kampen. Men for første gang siden 2014 har vi slått lag som er seedet foran oss. Det gjorde vi mot Serbia og to ganger mot Sverige. Så det er ikke sånn at vi ikke kan gjøre dette i en EM-kvalik heller, men seedinggruppa blir tøffere enn den kunne ha vært med uavgjort her, innser Solbakken.

9. oktober får vi gruppefasiten.

Nå gjenstår to treningskamper mot Irland og Finland i november før landslagsåret 2022 er omme.