– Det er skuffende. Vi er ikke gode nok i dag, så enkelt er det. Vi møter et lag som gjør det vanskelig for oss og vi er ikke på det nivået vi kan og burde være. Da blir det tøft mot et bra lag, sier landslagskaptein Martin Ødegaard til NRK.

Det endte til slutt 0-2 i Norges skjebnekamp mot Serbia på Ullevaal tirsdag kveld. Dermed er Serbia vinnere av Norges gruppe, mens Ståle Solbakken og hans menn rotet bort både playoffplass og andreseeding til EM-trekningen.

Alt som kunne gå galt, gikk med andre ord galt.

– Det er ikke bare i dag, også sist mot Slovenia. Begge de er irriterende. Det er også en hjemmematch mot Slovenia hvor vi ikke får det vi skal ha mot Slovenia, så det er surt nå, sier Ødegaard til NRK.

– Hva er du mest skuffet over?

– Det offensive spillet. Det lugger hele veien, og de gjør det vanskelig for oss. De spiller omtrent mann-mann over hele linja, er aggressive, og vi klarer aldri å løse det. Det er irriterende, sier kapteinen.

– Ugunstig tidspunkt

Foran 24.364 tilskuere scoret superspissene Dusan Vlahovic og Aleksandar Mitrovic målene for Serbia, som til slutt vant fortjent i en kamp som skriver seg inn i rekken av skjebnekamper med norsk nedtur som utfall.

– Vi møter et lag som nok er bedre enn oss og i dag er bedre enn oss. Vi kom godt i gang, og hadde den første store sjansen og den neste nesten store sjansen. De første 20-25 gikk som planlagt, så ble avstandene litt for store i laget og vi sleit litt med å få has på dem., sier landslagssjef Solbakken til NRK på pressekonferanse.

– Så blir psykologien i kampen litt vanskelig, i og med at de scorer på hver side av pause. Det blir veldig vanskelig og vi må dra frem plan B og C og det blir litt mye hawaii-kamp og litt vanskeligere for oss, legger han til.

– Dere hadde alt i deres hule hånd før denne samlingen, så ender det med to tap. Tar du selvkritikk eller kunne gjort noe annerledes?

– Det kunne vi helt sikkert. Det må vi se på. Vi kunne sikkert gjort noe annerledes. Sånn er det alltid, også når vi vinner. I dag føler jeg at vi var okay, frem til 1-0. da var det 1-1 i sjanser, så blir psykologien i kampen veldig vanskelig med en scoring på hver side av pause. Da blir det vanskelig å komme tilbake mot en så dyktig motstander, sier Solbakken til NRK.

– Katastrofale valg

NRK-ekspert og tidligere landslagssjef Åge Hareide var ikke imponert over den norske innsatsen. Særlig 0-2-målet, som i stor grad drepte kampen, irriterte Hareide.

Da scoret Serbia på kontring etter at Sander Berge hadde mistet ballen på klønete vis ved midtstreken.

– Det er katastrofale valg Norge gjør. Leo Østigård ble lokket ut på den ene siden og kunne holdt seg mer sentralt med tanke på å stenge av området der målene scores fra. Det er jo Sander Berges balltap som fører til denne elendigheten som vi ser nå, oppsummerte Hareide.

– Den der må Berge ta på sin kappe. Det er en fryktelig feil inne på egen banehalvdel, og det straffer Serbia brutalt. Sånne feil har ikke Norge råd til å gjøre når vi møter en såpass bra motstander, mente TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Solbakken tar Berge i forsvar.

– Det er sånne ting som blir straffet hardt i internasjonal fotball. I dag var det Sander Berge, det kan være en annen en annen gang. Fotball er feil, Ørjan kunne tatt et skudd i Slovenia, og Sander kunne spilt alt annet enn en blind tversoverpasning, men det er fotball og det må vi leve med. Vi må bli bedre på helheten, fastslår han.

Mye sto på spill

At gruppeseieren røk på målstreken er dårlige nyheter for Norge, som hadde et glimrende utgangspunkt før de to kampene mot Slovenia og Serbia denne samlingen.

Først og fremst hadde gruppeseier sikret Norge en ekstrasjanse i playoff mars 2024 før EM samme år om den ordinære EM-kvaliken mislykkes i 2023. Den plassen tilfaller nå Serbia.

En gruppeseier hadde også gitt opprykk til nivå A i Nasjonsligaen. Det hadde gjort at Norge hadde fått besøk av Europas best rankede lag og vært seedet på det øverste nivået når neste utgave av Nasjonsligaen skal spilles.

Men kanskje viktigst av alt:

Som gruppevinner hadde Norge vært sikret å bli seedet på nivå 2 når gruppene til den ordinære EM-kvaliken skal trekkes i Frankfurt 9. oktober.

Nå er det klart at Norge seedes på nivå 3.

De to beste lagene fra hver kvalikgruppe går rett til EM, og det sier seg selv at sjansene for kvalifikasjon til EM hadde økt om Norge kun hadde hatt ett bedre ranket lag enn i gruppa.

Tapet tirsdag kveld ødelegger en fin rekke med kamper på nasjonalarenaen for de norske gutta. Norge var nemlig ubeseiret på de siste ti hjemmekampene før tirsdagens kamp, og forrige tap på Ullevaal kom mot nettopp Serbia i oktober 2020.

Allerede før kampstart var Norge klar over hva som måtte til for å sikre gruppeseier: Tre eller ett poeng ville være nok, mens tap med hvilke siffer som helst ville gjøre serberne til gruppevinner.

Haaland-sjanse etter ett minutt

Det tok ikke lang tid i tirsdagens kamp før Haaland, som sto med 21 mål på 22 landskamper før kamp, fikk en gigantsjanse.

Spissen ble spilt fint fri på en kontring av Alexander Sørloth, men skuddet fra ti meter ble reddet fint av serbernes keeper Vanja Milinkovic-Savic.

Etter 33 minutter var det Norges keeper sin tur til å vise seg frem. Ørjan Nyland, som noe overraskende fikk fornyet tillit av Ståle Solbakken, viste seg nemlig frem fra sin beste side da han på fenomenalt vis reddet en heading fra Juventus-stjernen Dusan Vlahović.

– En Gordon Banks-redning, slo NRK-ekspert Åge Hareide fast.

Ørjan Nyland vartet opp med en feberredning i første omgang. Foto: Javad Parsa / NTB

Mål rett før pause

Men tre minutter før pause fikk Juventus-spissen hull på byllen. Han fikk ballen 45 grader ut av Filip Kostic, det norske forsvaret kom ikke tett nok oppi, og spissen bredsidet inn 1-0 fra kloss hold. Det ble også pauseresultatet.

Verre skulle det bli ni minutter ut i andre omgang. Sander Berge rotet bort ballen på klønete vis ved midtstreken, Serbia kontret og ballen endte til slutt hos serbernes superspiss Aleksandar Mitrović. Han hadde få problemer med å hamre inn 2-0 for gjestene.

Berge strakk hendene mot hodet, fullt klar over at det baklengsmålet i stor grad var hans skyld.

Ståle Solbakken tok grep og gjorde flere bytter etter scoringen, men serberne forsvarte seg godt.

På overtid fikk Haaland en ny god sjanse, men igjen ble avslutningen hans med venstrebeinet reddet av keeper.

Derfor endte det også med 0-2-tap og nok en norsk skuffelse.

Slik stilte Norge mot Serbia:

Ørjan Nyland – Julian Ryerson, Leo Skiri Østigård, Andreas Hanche-Olsen, Birger Meling – Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes, Sander Berge – Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland, Mohamed Elyounoussi.