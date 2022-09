Serbias trener med stikk mot Solbakkens Norge: – En søt hevn

– Hos det ene laget kunne man se teknikk, på den andre laget kunne man se fysikk. Denne gangen vant teknikk.

Det var en fornøyd og selvsikker serbisk landslagssjef som møtte norsk presse etter 2-0-seieren over Norge på Ullevaal stadion tirsdag kveld.

Men Dragan Stojkovic hadde utvolsomt mye å smile over.

Serbia vant både kampen, tok gruppeseieren, kapret playoffplass til EM og sikret seedingnivå 2.

Med andre ord fire av fire ting Norge drømte om før kampen.

At Serbia vant fortjent, det vil de færreste være uenig i.

– Lange baller mot Haaland

På NRKs spørsmål om Stojkovic ble overrasket over at Serbia var såpass mye bedre på Norges hjemmebane, måtte han bare flire.

– Nei, nei, nei, jeg var ikke overrasket. Vi spilte mot Norge i Beograd og vet hva Norge står for. Det er to ulike måter å spille på. Norge er fysisk sterke og spiller for det meste lange baller mot Haaland. Mens vi er et lag som liker å spille, ha ballen og kontrollere kampen med god, teknisk og vakker fotball. Det er forskjellen, sier Dragan Stojkovic til NRK.

– Vi fortjente å vinne, og jeg er glad vi fikk vist det norske publikummet litt fin fotball, legger han til.

Dragan Stojkovic er langt fra overrasket over at Serbia feide over Norge på Ullevaal. Foto: Javad Parsa / NTB

– Norge har ikke vært i en stor turnering siden 2000. Tror du Norges spillestil, som du beskriver som en fysisk spillestil, er den rette for å få Norge til sluttspill?

– Jeg liker å snakke om mitt eget lag, men Norge har kvalitet. I denne gruppen ble den siste kampen avgjørende, og de holdt fast på førsteplassen frem til i kveld. Det betyr at de har kvalitet, mener han.

NRK forela Stojkovic sine dom for Leo Østigård. Han svarer slik på påstanden om at Norge for det meste slo lange baller og spilte på fysikk.

– De gjorde det vanskelig for oss og gikk mann-mann offensivt. Det endte med at vi slo litt mot Erling, Sørloth og Moi, så de stod tre mot tre. Så … Ja. De hadde en bra plan, sier Østigård.

– En søt hevn

Norge vant 1-0 i Serbia, men tapte altså 0-2 hjemme på Ullevaal. Stojkovic mener den norske triumfen i Beograd ikke viser et riktig bilde av sannheten.

– I Beograd tapte vi, men jeg synes ikke vi fortjente å tape kampen. Vi skapte mange sjanser den gangen, men keeperen deres var briljant. Norge forsvarte seg også bra den kampen. Vi aksepterte tapet den gangen, men visste alltid at vi ville få en sjanse til i Oslo. Det er eksakt det som skjedde. Vi fikk hevn, og for oss ble det en søt hevn, beskriver Serbia-treneren.

– Tror du Norge ville vært en større trussel denne gangen om de spilte på en annen måte?

– Det er ikke mitt problem hvordan de spiller, jeg bryr meg om hvordan mitt eget lag spiller. For meg handler det om hvordan mitt lag spiller, og vi fokuserer alltid på hvordan vi selv kan påvirke kampen, og det spiller ingen rolle hva motstanderen heter. Fra den dagen jeg fikk jobben har dette vært målet, og vi prøver å vinne alle kamper, sier han.

Se høydepunktene her - Bilder med tillatelse fra Tv 2

Serbia-tapet føyer seg altså inn i rekken av norske nedturer de siste 22 årene.

Nå må man vente til mars 2023 før neste tellende kamp spilles. Da starter den offisielle EM-kvaliken, og gruppene trekkes allerede 9. oktober.

– Vi må ikke grave oss ned

Landslagskaptein Martin Ødegaard mener det ikke er noe vits å dvele ved nedturen.

– Vi må ikke grave oss ned. Det er viktig å huske på at vi har tatt steg. Vi må ikke la oss prege for mye av disse to kampene her, vi har slått flere gode lag, så selvfølgelig er det litt surt med denne avslutningen her, men vi må ta med oss det positive. Det kommer en kvalik der vi skal bite fra oss, se hvem vi får og sørge for at vi kommer til mesterskap. Da er det ingen som husker disse matchene, sier han til NRK.

Sander Berge mener fiaskoen mot Serbia har gjort landslaget en erfaring rikere.

– Vi skal ikke tro at vi er verdens dårligste landslag. Vi var ikke verdens beste før de to kampene heller, så man må skjønne det. De her er et hakk over oss per dags dato, og det er dit vi vil komme, så da vet vi at det er en vei å gå. Vi må ta tak og bli bedre, sier han.

Nå gjenstår to treningskamper mot Irland og Finland i november før landslagsåret 2022 er omme.