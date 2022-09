Disse kan Norge møte i EM-kvaliken

Drømmetreff sendte Sverige ned

Mannen som senket Norge på lørdag, Benjamin Sesko, scoret et vakkert mål på volley og sørget for at Slovenia klarte 1-1 mot Sverige tirsdag. Det sendte Sverige ned på nivå tre i nasjonsligaen, for de måtte vinne på hjemmebane for å beholde plassen.

Emil Forsberg scoret svenskenes mål like før pause.