Nå er plutselig So (23) Carlsens største trussel

– Vi har ventet på hvem som virkelig skal utfordre Carlsen. Det har vært mange aktuelle, men ingen har helt klart å yppe seg. So har vunnet de tre siste turneringene, og vinner klart foran Carlsen nå. Han ser veldig farlig ut, sier Bae.

Amerikanske So tok sjakkverdenen med storm i 2016, og amerikaneren er sjakk-kometen ingen så komme.

Nå seiler han nå opp som favoritt til å utfordre Carlsen i VM 2018.

– Alle konger faller

Carlsen har vært nummer én på verdensrankingen i sju år, og han har hatt flere utfordrere som ikke har klart å vippe ham av tronen.

For bare en drøy måned siden var Fabiano Caruana nærmest, men 24-åringen har hatt en oppsiktsvekkende formsvikt.

Bae mener So er en reell trussel, fordi han har noe de tidligere utfordrerne har manglet.

SJAKK-KOMET: Wesley So har ikke tapt på 56 partier. I teorien kan han ta over førsteplassen på verdensrankingen neste turnering. Foto: VINCENT WEST / Reuters

– Han har virkelig kommet som en kule bakfra, og han har litt av det samme som Carlsen har. Han er stabil og nesten aldri dårlig. Den egenskapen har egentlig ingen av de tidligere utfordrerne hatt, sier Bae.

– Bør Carlsen være bekymret for at Wesley So skal ta over tronen?

– Ja, alle konger faller på et visst tidspunkt. Men Carlsen har jo det aller viktigste: VM-tittelen. Og den har han frem til november 2018.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Motiverer Carlsen

Carlsens manager, Espen Agdestein, tror Sos fremgang vil gjøre Carlsen mer skjerpet.

– Jeg tror dette motiverer Magnus til å komme seg i enda bedre form. Og det er jo fint, for det er slike situasjoner som gjør det spennende. At noen prøver å slå deg, sier Agdestein.

Carlsen har vært på reise siden oktober, og han skal bruke tiden fremover hjemme i Norge, ifølge Agdestein.

26-åringen har naturligvis planer om å spille enda bedre fremover slik at det skal bli vanskelig for So å ta ham igjen.

VIL IKKE TAPE POSISJONEN: Espen Agdestein tror trusselen fra So motiverer Carlsen til å spille bedre. Foto: Maria Emelianova

– Man trenger ikke bekymre seg så voldsomt. Magnus har nok lyst til å prøve å stikke litt fra igjen. Han har ikke noe særlig lyst til tape den posisjonen, sier Agdestein.

Vant sin tredje superturnering

So vant sin tredje superturnering med seier i Wijk aan Zee-turneringen.

Han fikk ni poeng av 13 mulige, mens Magnus Carlsen avsluttet turneringen med åtte poeng.

Amerikaneren vant etter han slo Ian Nepomniachtchi enkelt i siste runde.

I fjor høst vant han Sinquefield Cup og London Chess Classic, og han gikk helt til topps i Grand Chess Tour.