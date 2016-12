Carlsen kan miste sjakktronen

– Vi liker ikke at han er så nærme som han er nå, men det å være rett bak Magnus, har nesten vært som et sykkelløp. De skifter hele tiden på å være nummer to, sier manager Espen Agdestein til NRK.

Da Carlsen til slutt satte Sergej Karjakin sjakk matt i VM i New York, forsvarte han tittelen alle profesjonelle sjakkspillere sikler etter.

Men det betyr ikke automatisk at han styrker posisjonen som verdensener på rankingen.

Tvert imot har Caruana spilt flere gode turneringer i skyggen av Carlsens titteljakt, noe som har gitt amerikaneren flere poeng på verdensrankingen.

I skrivende stund spiller Caruana London Chess Classic, som avsluttes 18. desember.

– Veldig viktig

Carlsen, som var favoritt før VM-kampen mot Karjakin, gikk på en poengmessig nedtur fordi russeren kun var ranket som nummer ni.

MER MOTIVERT: Atle Grønn tror Magnus Carlsen blir inspirert av å se Caruana nærme seg på verdensrankingen. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Nå ligger han kun 14 poeng bak Carlsen på verdensrankingen (2826 mot 2840).

Og hvis noen skulle tvile på rankingens betydning for Carlsen: Agdestein er ikke sikker på om VM-tittelen eller 1.-plassen er viktigst for sjakkongen.

– Den (rankingen) er veldig viktig. Om det ene er viktigere enn det andre, er ikke godt å si, sier Agdestein.

– Korte avbrudd betyr ikke så mye, men han ønsker å være den som dominerer. Å være der (på toppen) over tid, er en del av ettermælet, forklarer manageren.

Nærmere enn noen gang

Caruana har nesten klart det før.

I 2014 var 24-åringen fra Miami 19 poeng bak Carlsen, men kom aldri nærmere.

Nordmannen har toppet verdensrankingen siden mai 2011 – tidvis suverent foran nummer to.

– Magnus har tidligere sagt at konkurrentene er slappe og gir han dårlig konkurranse, men nå får han kanskje den konkurransen han trenger for å motivere seg til å yte litt ekstra, sier stormester og forfatter Atle Grønn.

– Jeg tror han er typen til å bli provosert og irritert hvis han faller på verdensrankingen. Det vil være et prestisjenederlag, sier eksperten.

Må gjøre rent bord

Caruana blir verdensener dersom han vinner de seks partiene han har igjen i London.

NRK-ekspert Torstein Bae tror det skal holde hardt.

– Jeg tror ikke han greier det i denne turneringen. Det blir derimot en avgjørende stund i januar når Magnus spiller storturnering i Nederland og Caruana i Gibraltar. Hvis Magnus gjør det dårlig igjen og Caruana spiller godt, så vil man få en ny verdensener, sier Bae.

Før Carlsen deltar i storturneringen i Nederland, blir han med i hurtig- og lynsjakk-VM i Qatar.

Resultatene her påvirker imidlertid ikke rankingen.

Hurtig- og lynsjakk-VM ser du på NRK fra mandag 26. desember.