Mourinho om Glimt-sjokket: – Vi fryktet alt

– Det (6-1-tapet) var en kamp vi tapte stygt. Det blir en helt ny kamp mot en veldig bra lag, men mot et lag som jeg vet vi kan slå, sier José Mourinho ved Romas treningssenter.

Portugiseren tok seg tid til å stoppe for NRK, TV 2, VG, Dagbladet, Avisa Nordland og Aftenposten dagen før dagen.

Bodø/Glimts første kamp mot Roma i serieligaen ble en kamp for de norske historiebøkene da nordlendingene tok en sensasjonell storseier over den italienske klubben.

Glimt ble hyllet over hele Europa, og selv italienske medier lot seg imponere av gultrøyene.

Dette var første gang et José Mourinho-lag slapp inn seks mål. Rett etter kampen tok Mourinho på seg skylden for tapet, og mente han ikke stilte med sitt beste lag.

Nå sier Mourinho at Roma fryktet «alt unntatt Bodø».

– Vi hadde ikke frykt for resultatet. Vi hadde frykt for alt annet. Vi haddde frykt for det forferdelige kunstige underlaget, frykt for kulden, frykt for skader. Vi hadde frykt for alt, men ikke Bodø, sier portugiseren.

FRYKTET: José Mourinho åpner opp om opplevelsen i Bodø.

Mourinho spanderte også noen tanker til den norske Eliteserien, hvor Bodø/Glimt nå leder med sju poeng ned til Molde.

– Laget er veldig godt. De hadde en liten «hangover» etter de spilte mot oss og mistet to poeng. Så slo de tilbake i toppkampen mot Molde. Det er ikke noen overraskelse for meg, jeg vet at de er et godt lag, sier Mourinho.

– Tror du Bodø/Glimt vinner ligaen? spurte TV 2.

– Jobben er gjort, sier Mourinho.

– Det er gjort. Jobben er gjort, sier han og ler.

– En stor skam

Tammy Abraham, som ble kastet innpå mot Bodø/Glimt, møtte også et stort pressekorps ved Romas treningssenter.

Spissen smilte bredt selv om temaene ikke bare var lystige.

En italiensk journalist spurte først om Roma nå har noe å bevise.

– Vi forventer eller ønsker aldri å tape. Men måten vi tapte på, var en stor skam. Torsdag er en perfekt kamp for å vise at vi er her for å kjempe, sa Tammy Abraham.

Abraham fulgte opp med at Bodø/Glimt åpenbart ikke har kommet til Roma for å legge seg ned.

– Den beste måten å angripe kampen er med full selvtillit. Vi forventer en god kamp. De lar oss ikke vinne. Det er en kamp jeg er veldig klar for, sier Abraham til NRK.

Slet: Tammy Abraham hadde en tung dag på jobben i Bodø. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Spennende å se

Tidligere onsdag møtte også Kjetil Knutsen pressen i Roma.

Treneren hadde naturlig nok fått med seg Mourinhos uttalelser om «andrelag» etter 6-1-tapet, og Knutsen sendte like gjerne et lite stikk mot «mesteren av psykologiske spill».

– Vi er i Roma, kanskje Europas hovedstad. Her kommer Bodø/Glimt. Det er fantastisk. Vi ser frem mot kampen. Vi har erfaring fra Italia og kampen mot Milan. Vi viste at vi var konkurransedyktige der og så har vi kampen på Aspmyra, innledet Knutsen før han dro på smilebåndet:

– Nå skal vi spille mot førstelaget til Roma i morgen, og det blir spennende å se hvordan vi takler en ny utfordring, sa Knutsen med et lite lurt smil om munnen.

MØTES IGJEN: José Mourinho gratulerte Kjetil Knutsen med 6-1-seieren på Aspmyra, men Knutsen regner med tøffere konkurranse nå. Foto: Mats Torbergsen / NTB Foto: Mats Torbergsen / NTB

Glimt-treneren regnet også med at Mourinho kommer med et annet lag og en annen tilnærming enn i Bodø.

– Vi har sett de kampene Roma spilte etter de møtte oss. De fikk ganske sterk kritikk etter kampen. De er ikke helt der de ønsker å være, men toppnivået er veldig høyt, sa Knutsen.

– Glimt er Glimt

I den påfølgende kampen mot Napoli (0-0) ble Mourinho utvist ti minutter før slutt. Så fulgte 2-1-seier borte mot Cagliari før Mourinho tapte sin første hjemmekamp i Serie A på 43 forsøk som Inter- og Roma-sjef.

Samtidig er flere spillere, blant andre Amadou Diawara, vært utelatt fra kamptroppene etter Glimt-tapet. Mourinho har også vært åpen om at nettopp 6-1-tapet er grunnen.

Da NRK spurte om størrelsen på tapet nå gjør det vanskeligere for Glimt, svarte Knutsen:

– Det er et godt spørsmål, og vanskelig å svare på. Det vil bety at de er mye mer skjerpet, det betyr mer for dem. De er revansjelystne. Jeg tror den selvtilliten du bygger gjennom kamp for kamp med gode opplevelse er viktigere enn revansjelysten. Jeg vet vi møter et fantastisk godt lag, men Glimt er Glimt. Og vi skal prøve å få kampen inn i rammen vi ønsker.

Høy selvtillit

Det er heller ingenting i veien med selvtilliten til Glimt.

Knutsen er klar på at hans lag har ingen planer om å la Roma styre for mye av begivenhetene torsdag kveld.

– Hjemme eller borte spiller ingen rolle. Vi er nødt til å ha den selvtilliten og vår identitet i bunn. Når de kommer opp og presser oss må vi tørre å holde ballen. Det samme må vi gjøre når vi spiller dem lavt. Vektingen i ballbesittelse må ikke bli 80–20 i deres favør. Det er ikke et kampbilde som vi liker, sa Knutsen, som har nådd gjennom til spillerne sine med budskapet:

– Vi er glade i å dominere kamper. Det er alltid en fordel å holde ballen inne på motstanders halvdel. Så får vi se hvor flinke vi er til det i morgen, tilføyde Glimt-stopper Brede Moe.

Knutsen opplyste på pressekonferansen at Fredrik Bjørkan skal være på treningsfeltet onsdag, og her tas det en vurdering med tanke på spilletid torsdag.

Patrick Berg er også med til den italienske hovedstaden, men han er høyst sannsynlig uaktuell for kampen.