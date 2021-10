RBK-legender hyller Glimt: – Viser at det framleis er mogleg

Når det kjem til norske fotballbragder i Europa trekk ein gjerne fram Rosenborgs 3–0-siger borte mot Borussia Dortmund, heimesigeren deira, 2–0 mot Real Madrid, eller 2–1 sigeren borte mot Milan.

Dei store fotballprestasjonane er mange, og no vil også Bodø/Glimt ha eit ord med i laget når ein snakkar om dei store, norske fotballbragdene i Europa.

Eggen kjenner seg igjen

– Det er berre ein ting å seie: Ein fantastisk prestasjon av Bodø/Glimt. Og norsk fotball. Eit slikt resultat vil heve renommeet til norsk fotball. Det treng vi, og det er vi glade for, seier Nils Arne Eggen, som var trenar for Rosenborg under stordomstida deira.

José Mourinho har 1008 kampar under beltet som trenar, men har aldri tidlegare sleppt inn seks mål. Før han møtte Bodø/Glimt. Og Eggen kjenner igjen det han ser frå Bodø/Glimt frå det han såg frå sitt eige Rosenborg.

– Alle trenarar må lære av dette. Alle bevegelsar i Bodø/Glimt går føre seg i forkant av neste situasjon. Det er eit mønster, ein bevegelse utløyser ein ny bevegelse, og då har du kommen langt, seier Eggen.

– Ikkje heilt ulikt RBK under deg?

– Det er attkjennande. Eg humrar over det, svarar Eggen.

På spørsmål om korleis han vil rangere Glimts prestasjon opp mot Rosenborg under hans leiing, svarar RBK-legenda:

– Dei er på god veg. Men du veit at det er to ulike generasjonar, og RBKs prestasjonar kom på slutten av 80-, 90- og byrjinga av 2000-talet. I dag er det Glimts prestasjon som det er all mogleg grunn til å glede seg over, for eit kvart fotballhjarte. Dei får utløyst eit spelemønster som verkar, seier Eggen.

– Stort for norsk fotball

Rosenborg-legendene som spela under Eggen lar seg også imponere over det dei gulkledde viste på Aspmyra.

Frode Johnsen i aksjon i meisterligaen mot Juventus. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Nydeleg å sjå eit ubekymra lag som vil vinne kamp etter kamp uansett kven dei møter! Berre å gratulere, skriv Frode Johnsen i ein SMS til NRK.

– Det er stort for norsk fotball. Det er fint med eit slikt flaggskip i Europa som Glimt er no. Det viser at det framleis er mogleg, seier Roar Strand til NRK.

Strand skåra eitt av måla i den famøse 2–0 sigeren mot Real Madrid, og veit godt korleis det er for spelarar å møte store lag i Europa.

– Som spelar er det veldig tilfredsstillande å vinne slike kampar. Ein kan leve lenge på det, seier han.

– Dette er eit resultat og ein prestasjon som aldri blir gløymt i Bodø.

Og skal ein tru Eggen har også Bodø/Glimt supporterane meir å glede seg over det neste året. For på spørsmål om kor langt klubben kan nå er svaret enkelt:

– Dei kan vinne. Sjølvsagt. Alle som slår Roma 6–1 kan vinne.