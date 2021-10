Mourinho-slakt: – Jeg overvurderte spillerne mine

«En historisk katastrofe, og en endeløs skam»

Slik beskriver Italias største avis, Gazetta dello Sport, ydmykelsen i Bodø. For selv om José Mourinho har en CV som de fleste trenere bare kan drømme om, så er tapet på Aspmyra det største i hans karriere.

– Jeg tar på meg skylden, dette er min feil, sier Mourinho på pressekonferansen etter kampen.

For øvrig var det største tapet før denne kampen var mot Pep Guardiolas Barcelona i 2010. Da tapte han 5-0.

– De (Bodø/Glimt) var bedre enn vårt andrelag i dag. Jeg overvurderte mine egne spillere, sier Mourinho.

«Marerittet i Bodø»

Roma-trener José Mourinho uttrykte på onsdagens pressekonferanse at han fryktet kunstgress og dårlige værforhold. Det skulle altså vise seg å by på trøbbel for trenerprofilen og hans mannskap som slet gjennom hele oppgjøret.

Etter kampen innrømte han at han undervurderte nordlendingene.

José Mourinho takket Kjetil Knutsen for kampen i kjent stil. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Det beste laget vant. Jeg måtte ofre spillere som var viktigere for kampen mot Napoli. viktigere å vinne neste kamp og ikke i dag, forteller Roma-treneren.

Sky Italia kaller oppgjøret «Marerittet i Bodø».

Mourinho innrømmet etter kampen at han var redd for skader på grunn av underlaget.

Etter pausen kom den tidligere Manchester United-stjernen Henrikh Mkhitaryan inn, uten at han klarte å presentere seg noe særlig.

Etter hvert kom også den engelske landslagsspissen Tammy Abraham inn. Han klarte heller ikke produsere det altfor store for laget som måtte tåle tap i den kalde kveldsvinden i Bodø.

– Vil bli husket lenge

Manageren med flere Mesterligatitler, og ligatitler i både England, Spania og Italia så ikke dette resultatet komme.

– Var resultatet sjokkerende?

– Ja, svarer Mourinho på pressekonferansen,

Mourinho så kald ut på sidelinja i vinden på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Gazetta mener at dette resultatet skriver seg inn i Romas historie med negative fortegn.

– Det har allerede vært pinlige nederlag i europeisk Giallorossi-historie, men en ting er å ta en slik sprekk mot Manchester United, Barcelona eller Bayern München, det er en helt annen ting mot 218 -laget på Uefa-rangeringen, skriver avisen.

Sky Sports kaller videre resultatet en «knockout», og mener at Mourinho og Roma vil huske kampen lenge.