– Mitt inntrykk nå er at dette gir blanda følelser for dem som er glad i Tottenham. De kan komme til å spille kjedelig, men også komme til å vinne titler. Litt motsatt av det Pochettino har gjort, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Mourinho har signert en kontrakt som varer ut 2022/23-sesongen etter at Mauricio Pochettino fikk sparken av Tottenham tirsdag.

– Jeg gleder meg til å komme til en klubb med en så stor arv og så lidenskapelige supportere. Kvaliteten i både troppen og akademiet er spennende. Å jobbe med disse spillerne er det som har tiltrukket meg, sier Mourinho.

Torp er likevel skeptisk til hvordan spillergruppen vil ta imot den meritterte og omdiskuterte manageren.

– Han overtar en gruppe med spillere som er veldig etablerte i klubben. De kjenner godt til utfordringene som har vært med Mourinho før, så jeg tror nok ikke alle i garderoben der er superglad for å få ham inn, sier Torp.

Skuffende resultater

Portugiseren nevnte Tottenham blant tittelkandidatene til årets sesong da han ble ansatt som ekspert for Sky Sports før sesongen.

– Det er fire. Manchester City, Tottenham, Liverpool og Manchester Citys B-lag, sa Mourinho om hvem han så på som tittelkandidater, dagen etter at Tottenham hadde sesongåpnet med 3–1 seier hjemme mot Aston Villa.

Dette klarte ikke Pochettino å leve opp til, og argentineren fikk sparken etter svært skuffende resultater denne sesongen.

Den avgåtte Tottenham-treneren ledet imidlertid laget til flere av sine beste sesonger i Premier League og førte også laget til mesterligafinalen.

Men Tottenham ligger nå helt nede på 14. plass på tabellen med like mange poeng etter 12 spilte kamper. De har ikke vunnet en ligakamp siden september.

Den argentinske manageren kom til klubben i 2014.

– Det virket som om det var på tide å få inn noen nye krefter, men at alt dette skjedde så fort var overraskende, sier Torp.

Møter snart Solskjær

Mourinho har stått uten klubb siden han fikk sparken i Manchester United og måtte overlate sjefsstolen til Ole Gunnar Solskjær.

Om nøyaktig to uker står han faktisk ansikt til ansikt med nordmannen på Old Trafford som manager for Tottenham når de to lagene møtes. Lørdag leder han imidlertid laget mot West Ham.

Styreleder i Tottenham, Daniel Levy, sier dette om portugiseren:

– I José har vi en av de mest suksessfulle managerne i fotballen. Han har et lass av erfaring, kan inspirere lag og er en strålende taktiker.

– Vi tror at han vil bringe energi og håp til garderoben, fortsetter han.

Vinner trofeer

«The Special One» har vunnet trofeer med alle klubbene han har vært trener for siden han vant mesterligaen og hjemlig serie med Porto da han slo gjennom som trener i 2004.

Siden den gang har han vunnet Premier League tre ganger med Chelsea over to perioder, vunnet ligaen med Real Madrid og vunnet «the treble» med Inter.

– Han har garantert fått flere tilbud, og jeg tror at hans ambisjon fortsatt er å lykkes i England, forteller Torp.

José Mourinho Foto: Tony O'Brien / Reuters Ekspandér faktaboks Fullt navn: José Mario dos Santos Felix Mourinho

Alder: 56 (født 26. januar 1963 i Setubal, Portugal)

Klubb: Tottenham.

Tidligere klubber som trener: Benfica (2000), União de Leiria (2001-2002), Porto (2002-2004), Chelsea (2004-2007), Inter (2008-2010), Real Madrid (2010-2013), Chelsea (2013-2015), Manchester United (2016-2018).

Meritter: Seriemester (7): Porto (2003, 2004), Chelsea (2005, 2006, 2015), Inter (2009, 2010), Real Madrid (2012).

Mesterligaen: (2): Porto (2004), Inter (2010).

UEFA-cupen/europaligaen (2): Porto (2003), Manchester United (2017).

Cupmester (4): Porto (2003), Chelsea (2007), Inter (2010), Real Madrid (2011).

Ligacupmester (4): Chelsea (2005, 2007, 2015), Manchester United (2017).

Har også vunnet supercupen i Portugal, England, Italia og Spania.

Aktuell: Ble onsdag ansatt som trener for Tottenham



Kilde: NTB