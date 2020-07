Riktig utfall, feil grunnlag

Tysk verdensmester legger opp

Den tyske fotballspilleren Benedikt Höwedes legger opp som fotballspiller. 32-åringen ble verdensmester i 2014.



Midtstopperen sier i et intervju med avisen Frankfurter Allgemeine at han i ferien bestemte seg for at han ønsket å få med seg mer av sønnens oppvekst.



– Det ble åpenbart at jeg ville oppleve sønnen min på nært hold. Fotball ble plutselig ikke så viktig for meg, sa han.



Höwedes har også spilt for Schalke og Juventus og fått med seg 44 landskamper for Tyskland.