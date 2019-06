Motstanderen fikk Carlsen til å gapskratte: – Det er det mest skitne jeg har gjort

Grisjtsjuk har en lei tendens til å havne i tidstrøbbel, og det oppstår ofte en del rabalder på brettet når brikkene flyttes med sekunder igjen på klokken.

Russeren, rangert som nummer seks i verden, har et noe eksperimentelt forhold til klokken. Han kommer av og til for sent, gjerne gjennomsvett, til partiene, og er nødt til å ta røykepauser underveis. Det passer ganske dårlig under Norway Chess, med rimelig restriktive tidskontroller.

Da hender det at Grisjtsjuk tyr til litt spenstige triks.

– Første gang jeg spilte armageddon, det var veldig flaut. Jeg var i en håpløs stilling, men begge havnet i enorm tidsnød. På et tidspunkt, det er det eneste tidspunktet i livet det har skjedd, begynte brikkene mine å snurre rundt. Tre brikker snurret rundt og rundt, og motstanderen mistet kontrollen på klokken. Da vant jeg på tid. Det er det mest skitne jeg har gjort i sjakk, og jeg føler meg fortsatt dårlig på grunn av det, fortalte Grisjtsjuk på pressekonferansen før Norway Chess.

HISTORIER: Aleksandr Grisjtsjuk satt dønn alvorlig og fortalte den ene røverhistorien etter den andre. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Latterkrampe

Hele salen brøt ut i latter, så også russerens motspillere. Magnus Carlsen klarte ikke å skjule latteren, mens Maxime Vachier-Lagrave gjemte ansiktet i hendene.

Så kom Grisjtsjuk med en ny, vill historie fra sjakkbrettet:

– Denne historien er helt latterlig. Jeg hadde tårn mot konge, og begge hadde ti sekunder igjen. Da er det lett å sette ham sjakk matt, men plutselig veltet kongen og han begynte å rulle den fram og tilbake. Da la jeg tårnet mitt ned og begynte å rulle det også. Jeg hadde et par sekunder forsprang, så han tapte på tid. Det er det dummeste armageddon-partiet jeg har spilt, sier Grisjtsjuk.

HA HA!: Magnus Carlsen fikk seg en god latter av russerens historier. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Trolig blir det severdig også på torsdag, når Carlsen møter Grisjtsjuk med hvite brikker. Carlsen har vunnet begge armageddon-partiene han har spilt hittil, mens Grisjtsjuk har tapt begge sine.

Mest drama ble det da han møtte Levon Aronjan i første runde. Han sto til vinst, men klarte ikke å finne vinnertrekket. Det eneste – selvfølgelig – med tidstrøbbel, og Grisjtsjuk tapte utrolig nok på tid.

Onsdagens parti var også en for minnebøkene. Da ble det remis mellom Grisjtsjuk og motstander Wesley So etter syv minutter. Da hadde begge spillere gjort samme trekk tre ganger, og partiet endte uavgjort etter trekkgjentakelse.

– Jeg håper å spille så mange armageddon som mulig, sier Grisjtsjuk til NRK.