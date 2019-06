Armageddon-regler skaper voldsom debatt: – Det er skitten sjakk

De siste årene har svært mange partier endt remis. Under Norway Chess i fjor endte 80 prosent av partiene uavgjort. VM-kampen mellom Fabiano Caruana og Magnus Carlsen endte med tolv remiser på tolv partier.

Norway Chess bestemte seg for å gjøre radikale grep, og kunngjorde de nye reglene i oktober i fjor. Det skapte diskusjoner i sjakkverden Nå er turneringen i gang, og armageddon-debatten har slått gnister.

Temaet er blitt heftig diskutert i spillelokalene i Stavanger, på nettet, i TV-sendinger og i det internasjonale sjakkforbundet. På flere sjakknettsteder og i sosiale medier lufter både tilhengere og motstandere sine betraktninger.

I første runde endte alle partiene remis, og da kom kritikken umiddelbart.

– Nå er jeg spent på neste runde. Ytterligere fem remiser er hva den meningsløse armageddon-oppfinnelsen fortjener, meldte Jan Nepomnjasjtsjij på Twitter. Han er nummer syv i verden, og tydelig lite begeistret for nyvinningen fra arrangøren i Stavanger.

Søndag endte nok en gang samtlige partier med remis. Dermed fikk man se fem nye partier med armageddon.

– Det er alltid noen som vil beholde det slik det er. Vi har respekt for dem, men ønsker å utvikle sjakk til å bli mer severdig. Sjakken er avhengig av det, det kan ikke være langtrukne partier som ender remis, svarer Norway Chess-styreleder Kjell Madland.

«Skitten» sjakk

Under armageddon har spillerne svært kort betenkningstid, noe som fører til at brikker kan velte, og det oppstår kaos på brettet.

– For meg er ikke dette sjakk, det er mer underholdning. Jeg synes konseptet er spennende, men må se mer før jeg kan dra noen konklusjon. Men armageddon er skitten sjakk. Spillerne gjør mye feil, og man må gjøre alt for å vinne. Det ser ut som «gatesjakk», sier Wesley So til NRK.

– Det er lett å kritisere formatet når du har dårlige opplevelser. Det er sånn det er, og det må vi forholde oss til, sier Vishy Anand.

Han mener det er for tidlig å dra noen konklusjoner før det er testet ut flere ganger, og får støtte fra flere spillere.

– Det er et vanskelig format, det er uvanlig for oss å spille slik. Men det blir skittent, og sjakkspillerne liker ikke det. Men jeg er sikker på at det er interessant å se på, sier Levon Aronian.

– Jeg synes det har vært en suksess hittil. Det har vært masse spenning i både klassisk sjakk og armageddon. Jeg synes det har vært spennende, både som spiller og som fan, sier Magnus Carlsen til NRK.

– Kudos til arrangøren for å få til en spennende turnering, legger han til.

Carlsen har for øvrig endt i Armageddon-spill i fire av de fem første rundene i årets Norway Chess. Han har vunnet samtlige fire armageddon-partier.

REMIS: Partiet mellom Levon Aronian og Magnus Carlsen endte remis. Carlsen vant i armageddon, og fikk 1,5 poeng. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Morsomt for publikum, ikke spillerne

Armageddon-partiene, som under Norway Chess varer i omtrent 15 minutter, er langt mer actionfylte enn langsjakkpartiene. Arrangøren har lenge uttalt at de ønsker å gjøre det mer publikumsvennlig. Flere spillere NRK snakket med påpekte at det er morsommere for publikum enn for spillerne selv

– Frykter du at publikums hensyn blir satt foran spillerne?

– Absolutt ikke. Hvis publikum vil at vi skal svømme, så svømmer vi. Vi blir vant til det nye konseptet etter hvert, og kommer til å bli bedre til det, svarer Vishy Anand.

– Det ønsker vi absolutt ikke. Spillerne har visst om dette i lang tid, og vi har bedt om tilbakemeldinger i forkant. Det er ikke mange som mener det er uverdig, svarer Kjell Madland.

Urettferdig?

Med innføringen av armageddon, måtte Norway Chess endre poengsystemet. Årets reglement fungerer slik:

2 poeng for seier i klassisk sjakk

1,5 poeng for remis i klassisk sjakk og seier i armageddon

0,5 poeng for remis i klassisk sjakk og tap i armageddon

0 poeng for tap i klassisk sjakk

Poenggivningen har vært diskutert mye, og flere spør seg om spillere som er sterke med kortere betenkningstid ønsker å spille på remis for deretter å sette inn turboen når betenkningstiden reduseres.

I tillegg krever det en gedigen omstilling, som nettopp har sittet i opptil fire timer og kjempet i langsjakk. Etter en pause på 15–20 minutter skal de møtes til armageddon i 15 minutter med ekstrem intensiv sjakk.

Det kan sammenlignes med å sprinte 400 meter etter å ha løpt maraton.

– Det tar på; det er så mye i potten. Her har de valgt et poengsystem som gir ganske mye utslag. Du får et helt poeng for seier, så turneringen blir antageligvis avgjort i armageddon, sier Magnus Carlsens far, Henrik Carlsen, til NRK.

FAR OG SØNN: Magnus Carlsen og Henrik Carlsen utenfor spillelokalet i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Sjakkekspert og stormester Ian Rodgers oppsummerer snakkisene presist i sin blogg på lichess.org:

– Vil spillere som er sterke i hurtigsjakk være fornøyd med 1,5 poeng per runde? Kan en spiller vinne turneringen ved kun å spille remis og vil noen av spillerne være kyniske nok til å prøve det? spør Rodgers.

– De må jo dele ut poengene på en måte. Det er tøft for dem som spiller remis og taper i armageddon. Men da får du bare prøve hardere neste gang, er oppskriften fra Levon Aronian.

– Et alternativ hadde vært å gjøre som i ishockey med 3-2-1-0, eller et annet poengsystem, sier Henrik Carlsen.

Flere systemer er blitt foreslått i løpet av turneringens første dager. Kristoffer Gressli oppsummerer mange av dem i Twitter-meldingen under.

– De får finne noe annet å gjøre

Etter at turneringen er ferdigspilt skal turneringen evalueres, og Kjell Madland i Norway Chess er tydelig på at alle sjakkbrikker skal snus.

OMDISKUTERT: Kjell Madland og Norway Chess har skapt mye diskusjoner i sjakkmiljøet. Foto: Erik Waage / NRK

– Vi har fått mye god respons, og det er mange som har tanker om at ting bør justeres. Det vil det alltid være. Tilbakemeldingene så langt har vært gode, vi har fått mye ros for at det er mer spennende å se på. Folk synes det er kjekt med armageddon og tidspress, sier Madland og fortsetter:

– Jeg skjønner at noen er uenige og mener det kunne ha vært annerledes. Vi får se når det har gått ni runder, sier han.

Presidenten i det internasjonale sjakkforbundet (FIDE), Arkadij Dvorkovitsj, synes konseptet er spennende. Ingen andre turneringer har foreløpig lansert et tilsvarende oppsett, men FIDE-presidenten virket svært entusiastisk da han besøkte Stavanger denne uken.

– Tilbakemeldingene fra FIDE er at dette har vært bra, sier Madland til NRK.

Om det innføres i flere turneringer fremover, er høyst usikkert.

– Jeg er usikker på om dette kommer til å etablere seg. Hvis du klager for mye på mange remiser, får du finne noe annet å se på. I sjakk på toppnivå er det veldig mye remiser, det er den triste sannheten, sier Wesley So til NRK.