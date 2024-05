Historisk bragd sekunder før slutt: – Eit under

Leverkusens rekordjag låg an til å få ein brutal stopp.

Laget som ikkje har tapt ein einaste kamp etter sesongstart, kunne bli tidenes første europeiske lag med 49 strake kampar utan tap i europeisk klubbfotball.

Men Roma scora to gangar i Europaligaes semifinale, og då var Leverkusen ille ute med tanke på rekorden.

På 2-0 til Roma såg Leverkusen ut til å gå mot sitt første tap på lang tid.

– Absurd scenario

Likevel tok Leverkusen seg tilbake på heilt utruleg vis, og berga 2-2 aller siste liten.

Først snudde dei med eit absurd sjølvmål frå Romas Gianluca Mancini, som heada inn 2-1 i eige nett.

TABBE: Roma-spelar Gianluca Mancini fortviler etter å ha scora sjølvmål. Foto: Reuters

Så kom 2-2-målet frå Josip Stanisic seks minutt på overtid. Då blei det kaos-feiring blant Leverkusen-spelarane.

– Dette er ein av dei mest utrulege sesongane i fotballhistoria, sa tidlegare toppspelar Robie Savage hos TNT Sports.

REKORD-HELT: Josip Stanisic scora seks minutt på overtid og sikra ein vanvittig rekord for Leverkusen i Europa. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Då Leverkunsen låg under 2-1 var dei allereie klare for Europaliga-finale, men likevel kasta dei spelarar framover i banen i jakt på den utrulege rekorden.

– Det er eit absurd scenario, sa Viaplay-kommentator Eivind Bisgaard Sundet om laget som var klare for finale, men som likevel la press på motstandar Roma.

Etter kampen forklarte Leverkusen-spelar Granit Xhaka kva dei tenkte då dei risikerte alt for å ta rekord.

– Vi ville ikkje senke tempoet i kampen. Vi ville forbli ubesigra, seier Leverkusen-spelar Granit Xhaka i eit intervju vist på Viaplay etter kampen.

Då rekorden var sikra tok det fullstendig av - også for kommentator Sundet på Viaplay

– Det er tidenes flytsone for Leverkusen. Det går ikkje an å gjøre feil. Det er eit under - igjen. For hundrede gang kjem dei tilbake denne sesongen.

Kampar utan tap i europeisk klubbfotball Ekspander/minimer faktaboks 49 – Bayer Leverkusen (2023–) 48 – Benfica (1963–1965) 45 – Dinamo Zagreb (2014–2015) 45 – Rijeka (2016–2017) 44 – Rangers (1992–1993) 43 – Juventus (2011–2012) 42 – Milan (1991–1992) 42 – Ajax (1995–1996) 41 – The New Saints (2023–2024) 40 – Fiorentina (1955–1956) 40 – Nottingham Forest (1978) 40 – Real Madrid (2016–2017) 40 – Red Star Belgrade (2020–2021)

Nesten eitt år utan tap

Trenar Xabi Alonso har no leia Leverkusen i 348 dagar utan tap. Laget har 40 sigrar og 9 uavgjort i ein sesong der dei allereie har vunne Bundesliga mot alle odds.

Då Alonso tok over Leverkusen for nesten to år sidan var dei på nedrykksplass i Bundesliga, no kan dei vinne alle turneringar dei deltar i denne sesongen.

Leverkusen er klare for Europaliga-finale etter 4-2 samanlagt mot Roma. I tillegg er dei favorittar til å vinne den tyske cupen.

Før sesongen hadde dei to cuptrofé i heile klubbhistoria, no kan dei ta tre trofé på ein sesong.

– Det er verkeleg eit eventyr. Nokre ting er bare skjebnen. Eg trur det står skrive i stjernene at dette Leverkusen-laget skal vere ubesigra, seier tidlegare England-stjerne Owen Hargreaves.

I finalen i den tyske cupen ventar Kaiserslautern, som speler ein divisjon under Leverkusen i Tyskland.

I Europaliga-finalen ventar italienske Atalanta.

– Vi har mykje respekt for Atalanta, men mest av alt er vi glade for å vere i finalen, seier Xhaka etter at klubben skreiv historie på vanvittig vis.