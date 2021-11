Moldes gullhåp lever etter perle fra Eikrem

Molde er nemlig kun tre poeng bak Glimt i toppen av Eliteserien. Det betyr at om Molde vinner sine gjenstående kamper, og Glimt taper en av de, ender lagene på like mange poeng.

Da er det målforskjell eller fort antall scorede mål som avgjør. Sett at alle de fire aktuelle kampene ender med ettmålsseier, er de også likt på målforskjell.

Molde har langt flere scorede mål og har derfor en fordel om lagene ender på poenglikhet.

Det som taler til Glimts fordel er motstand i de to siste rundene. De møter nemlig Mjøndalen og Brann, som ligger nest sist og sist på tabellen, mens Vålerenga møter 4.-plasserte Lillestrøm og 9.-plasserte Haugesund.

Det tok derimot lang tid før Molde fikk hull på scoringsbyllen søndag, men etter timen spilt på Brann Stadion fant Magnus Wolff Eikrem veien til nettmaskene.

Han ble servert ballen av Sivert Mannsverk, klemte til fra vel 16 meters hold og plasserte ballen høyt i lengste hjørne.

FORTVILT: Brann-keeper Lennart Grill fortviler etter at Magnus Wolff Eikrem har sendt Molde i ledelsen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Gode Brann-sjanser

Molde skapte sjanser fra start og var nære etter et kvarters spill. Toppscorer Ohi Omoijuanfo måtte se to avslutninger bli blokkert av et oppofrende Brann-lag.

NESTEN: Aune Heggebø brant en stor mulighet til å gi Brann ledelsen før pause. Foto: Marit Hommedal / NTB

Brann hadde flere gode sjanser før pause. Etter 42 minutter ble Molde-keeper Andreas Linde presset til å gjøre en feberredning. En presis corner ble møtt av Mathias Rasmussen, som headet mot bortre hjørnet. Ballen så ut til å dale inn i nettet, men Linde reagerte lynkjapt og avverget.

Etter pause fikk Molde flere skudd blokkert før Eikrem satte seiersmålet etter kvarteret. Han måtte gi seg et par minutter senere.

Etter det var det Branns tur til å skyte flere ganger i blokka, og etter 72 minutter kom det en kjempesjanse for hjemmelaget. Heggebø headet i stolpen fra kort hold. Returen så ut til å bli veldig farlig, men Moldes Kristoffer Haugen fikk klarert til corner.

Ti minutter senere fikk Robert Taylor en god skuddmulighet, men igjen kom en Molde-forsvarer i veien. Brann klarte aldri å knekke koden Eikrem løste, og det ble til slutt forskjellen på lagene.

Nedrykk?

For Brann betyr tapet at de nå er sist i Eliteserien på poenglikhet med Mjøndalen på plassen over og med tre poeng opp til Stabæk på kvalifiseringsplassen.

Brann møter Glimt neste søndag og Sarpsborg, som har vært inne i en god periode, i siste serierunde 12. desember.

STANG UT: Brann fortvilte etter stang ut mot Molde. Ballen spratt ikke bergensernes vei. Foto: Marit Hommedal / NTB

Dermed ser det tungt ut for Brann, og laget Norges nest største by kan fort ende uten et lag på norsk herrefotballs øverste nivå.

Det er kun sju år siden sist de rødkledde måtte ta turen ned i 1.-divisjon. I 2014 rykket de ned etter å ha tap mot nettopp Mjøndalen i kvalifiseringsspill.

Brann fikk det tungt tidlig i årets sesong og tapte de seks første eliteserierundene. 19. juli ble Kåre Ingebrigtsen sparket som trener. Eirik Horneland har siden styrt laget, og tidligere i november ble det klart at han har fått jobben permanent.