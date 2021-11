– Først og fremst er jeg veldig stolt over å få lede Brann videre. Dette er en stor ære for meg, sier Eirik Horneland til brann.no

Etter Kåre Ingebrigtsen fikk sparken i sommer ble Horneland og Brann enige om at haugalendingen skulle være hovedtrener ut sesongen, men nå har han altså blitt enig med klubben om en permanent avtale.

Dette bare få dager etter han sa nei til tilbudet om å bli fast trener.

Ifølge klubben signerte Horneland kontrakten før lagets trening fredag morgen.

– Jeg har på kort tid blitt veldig fascinert av klubben, supporterne og Bergen by, og kommer til å gi alt jeg har for å gjenreise tillit og skape stolte øyeblikk for fremtiden, fortsetter Horneland, som ble hentet inn som assistenttrener i 2020.

– Leder med høy integritet

Det har lenge vært knytt spenning til hvem som skulle ta over rollen som hovedtrener etter at Kåre Ingebrigsten måtte ta avskjed med klubben tidligere i år.

– Han har gjort en fantastisk jobb med laget siden han tok over i sommer, og vi har stor tro på at vi kan bygge videre på dette fundamentet, sier Nagel Jacobsen til brann.no.

Jacobsen har ledet arbeidet med å finne ny hovedtrener. Et fulltallig styre skal ha støttet beslutningen om at Horneland var den riktige treneren for klubben.

– Eirik er en leder med høy integritet, gode verdier og en tydelighet det er lett å forholde seg til. Han stiller knallharde krav og har et varmt hjerte for Brann og Bergen, sier Jacobsen.

Brann ligger foreløpig på 14. plass i Eliteserien og må spille om kvalifisering for å sikre plass i serien til neste år. Første av de resterende fire kampene i årets sesong spilles søndag, borte mot Sandefjord.

Klubben vil møte pressen etter dagens trening, melder Brann på sine nettsider.