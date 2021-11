Poengdeling mellom Glimt og RBK på Lerkendal

Dersom Glimt hadde slått Rosenborg og Brann slår Molde seinare i kveld kunne Nordlendingane ha sikra seriegullet i kveld, men kampen enda 0–0 på Lerkendal.

– Vi burde kanskje ha leda til pause. I andre omgang føler eg at vi ikkje finn rytmen med ballen. Noko av det har med underlaget å gjere, seier Bodø/Glimt trenar Kjetil Knutsen til NRK etter kampen.

Rosenborg hadde sårt trengt ein seier i kveld for å halde liv i håpet om medalje og det å delta i kontinentale cupar neste sesong.

I første omgang låg trønderane svært lågt. I andre omgang kom dei seg lengre opp i bana.

– Andreomgangen er godt gjennomført. Det er vi som hadde moglegheitene og vi skulle hatt ei straffe, seier Rosenborg sin trenar Åge Hareide.

Bodø/Glimts Patrick Berg og Rosenborgs Edvard Tagseth under eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Bodø/Glimt på Lerkendal stadion. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Hands-kontrovers

Det store spørsmålet etter kampen er om Hareides menn vart snytt for eit straffespark då dommar Rohit Saggi lét fløyta ligge etter at Islamovic heada i armen på ein Glimt-spelar.

– Det er ein skandale at dommaren ikkje dømte straffe. Glimt-spelaren stoppa ballen med handa, seier Åge Hareide.

– Det kan godt hende at dei vart snytt for straffe. Eg har ikkje sett han. Det er veldig overraskande at dei viser reprise av hendinga på skjermen og at det då blir hogging frå dei på fjerdedommar. Slik skal det ikkje vere, seier Kjetil Knutsen om situasjonen.

NRK har enno ikkje fått dommar Rohit Saggi i tale om hendinga.

Glimt fans på plass på Lerkendal stadion. Det er selt over 900 billettar til bortefansen i kveld. Foto: Ole Martin Wold / NTB

23 kampar utan tap for Glimt

Etter kampen mot Rosenborg har Glimt spelt heile 23 kampar på rad utan å tape, det gjeld både Eliteserien, cupen og ute i Europa, ifølge Glimt.no.

Til samanlikning hadde RBK berre vunne tre av sine siste ti kampar før kveldens oppgjer.

Vil ikkje svare på jobbspekulasjonar

Bodø/Glimt trenar Kjetil Knutsen ønska heller ikkje i kveld å kommentere om han er nærmare ein overgang til storebror i sør.

– Det føler eg at eg har formidla tydeleg. Eg kjem til å melde det når eg har noko å melde. De kan stille eitt eller hundre spørsmål, svaret blir det same, svarar han NRK.

NRK følgde kampen.