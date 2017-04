Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Manchester United står for alvor i fare for igjen å havne utenfor mesterligaen, etter at de tirsdag spilte 1–1 hjemme mot Everton.

Med ni kamper igjen av serien, blant annet borte mot Manchester City, Tottenham og Arsenal og hjemme mot Chelsea, har de nå fire poeng opp til de fire plassene som gir mesterligaspill.

0-1: Everton-forsvarer Phil Jagielka sendte gjestene i ledelsen etter 21 minutter. Foto: Martin Rickett / AP

Manchester United-fans bør likevel vente med å skru på de røde varsellampene, mener Thore Haugstad.

Det er ikke førstesesongen som er den viktigste for manager José Mourinho. Det er i sesong nummer to portugiseren virkelig leverer varene.

– Han har ikke hatt noen andresesong i en klubb uten å vinne ligaen, men den rekken vil testes nå, sier Haugstad.

Den magiske andresesongen

Både i Porto, Inter og Real Madrid var det i sesong nummer to at de største trofeene ble vunnet.

Slik var det også under Mourinhos to perioder i Chelsea.

På første forsøk vant han serien de to første sesongene, før det i tredje ble 2.-plass. I fjerdesesong fikk han sparken.

Han var tilbake i London sommeren 2013 og ledet først Chelsea til 3.-plass, før han i neste sesong brakte dem serietittelen.

I Manchester United ser det ut til at det kan bli en ny sesong utenfor topp fire, men pilen peker likevel riktig vei. Derfor tviler Haugstad på at Mourinho har noen grunn til å frykte for jobben.

– Mourinho ser ut til å ha bygget opp god nok godvilje til å overleve ganske greit. De fleste ser at de har forbedret spillet ganske mye fra i fjor, uten å få full uttelling, sier han.

I tillegg er klubben stor nok til at mesterligaspill ikke er avgjørende for å fortsatt kunne lokke de største stjernene til Old Trafford.

Zlatan reddet poeng

STRAFFESCORING: Zlatan Ibrahimovic reddet ett poeng for José Mourinhos menn, da han satte inn 1–1 på overtid. Foto: Andrew Yates / Reuters

Tirsdag så det lenge ut til å gå mot tap, etter at Phil Jagielka hadde gitt gjestene ledelsen etter en akrobatisk avslutning etter 21 minutter.

Deretter kom de rødkledde seg til mer enn nok sjanser til å ta seieren, men scoringen lot vente på seg.

Kun ni minutter etter Jagielkas mål hindret kun en strålende redning fra Joel Robles Danny Blind fra å skru inn 1-1, før Ander Herrera satte returen i tverrliggeren og ut.

Både treverket og Everton-målvakt Robles stoppet Manchester United flere ganger gjennom kampen, men på overtid ga Ashley Williams dem en gratismulighet.

Midtstopperen stoppet et skudd med hånden, og dommeren pekte på straffemerket i tillegg til å vise ut Williams.

Stjernespissen Zlatan Ibrahimovic var iskald, og reddet ett poeng for Mourinhos men med sin 16 seriescoring for sesongen.