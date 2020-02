Amalie Iuel viste tydelig at innendørsformen var på plass da hun forbedret sin norske rekord under NM lørdag. Iuel løp 400 meter på 52,25.

Vinnertiden er en forbedring av hennes egen norske innendørsrekord fra 2016 med solide 27 hundredels sekund.

– Det er umulig å si noe om hvordan det vil gå utendørs, men det lover i hvert fall godt nå, sier hun til NRK.

NY REKORD: Amalie Iuel forbedret sin norske rekord på 400 meter under innendørs-NM i helgen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

52,25 plasserer henne på femteplass på verdensstatistikken i denne innendørssesongen, og på toppen av europastatistikken, siden hun har fire amerikanske navn over seg på listen.

NRKs friidrettskommentator Jann Post mener Iuel er inne på et europeisk toppnivå nå.

– Hun er blant medaljekandidatene i EM, sier han.

– Hvis hun har greid å ta det lille steget fra i fjor, vil hun være blant dem som kan ta en medalje, kommenterer Post.

TRENER OG UTØVER: Amalie Iuel sammen med sin trener Leif Olav Alnes. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Løp som en veteran

Amalie Iuel trenes i likhet med Karsten Warholm av Leif Olav Alnes. Men selv om de to har samme trener, er det bare Warholm, med sine to VM-gull og ene EM-gull, som har vært desidert skarpest på medaljefronten så langt.

Nå kan mye imidlertid tyde på at også Iuel er i ferd med å bli en medaljekandidat, i hvert fall i EM.

Leif Olav Alnes likte godt det han så eleven prestere under NM.

– Hun har i hvert fall aldri vært bedre enn dette. Det tror jeg vi skal glede oss over, kommenterer trenerprofilen.

– Hun løp med større trygghet og ble ikke stresset, forteller han om rekordløpet.

– Hun løp som en veteran. Det var fantastisk godt løpt.

Se rekordløpet fra NM her:

Amalie Iuel med norsk innendørsrekord Du trenger javascript for å se video.

Iuel selv er forbeholden når det gjelder statistikk og lister. Til tross for sportslig fremgang det siste året, er hun realist på egne vegne og er også svært forsiktig med å snakke om plasseringer i mesterskap.

Det hun derimot er helt sikker på er at det er sommerens EM som gjelder for henne – ikke OL, som er målet for de aller fleste utøverne denne sesongen.

– Vi må være såpass ærlige å si at det ennå er et stykke opp til verdenstoppen, men det er litt kortere vei opp til Europa-toppen. Jeg satser på at jeg kan hevde meg der. Først og fremst håper jeg at jeg kan ta meg til en finale, som jeg ikke greide i fjor.

– Prøve å holde formen oppe

For til tross for to gode løp på 400 meter hekk, endte VM i Doha i fjor med en semifinale for Amalie Iuel. I EM 2018 var hun knappe seks hundredeler fra en 2. plass og en finaleplass.

Jann Post mener 25-åringen tok et stort steg videre med det hun presterte i VM.

– Det hadde vi ventet på et par år. Det hun viste i NM fortalte oss at hun har beholdt det nivået. Det er lovende, sier han.

Post mener Iuel vil slite med å komme til en OL-finale i sommer, men tror at hun vil være topp 12.

I EM regner han derimot henne som medaljekandidat.

TROR PÅ MEDALJE: NRKs friidrettskommentator Jann Post. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

I år er det OL i Tokyo (24. juli til 9. august og EM friidrett (26. – 30 august) som er de store mesterskapene i friidrett. For Iuel, som i utgangspunktet satser på EM, kan det by på en utfordring.

– Nå er det slik at OL kommer før EM, og jeg tenker at det bare er å «gønne» på begge steder. Det er ikke veldig lang tid mellom (de to mesterskapene, red.anm.), så jeg må bare prøve å holde formen oppe, sier hun.

Alnes har aldri vært glad i å snakke om medaljesjanser eller tippe resultater når det gjelder Karsten Warholm. Ikke uventet gjelder det samme i tilfellet Amalie Iuel.

– Det har jeg lært meg er veldig dumt, påpeker han, men legger likevel til:

– Hun er kvalifisert til både EM og OL. Plasseringsmulighetene hennes er nok større i EM enn i OL, men det går an å være med på begge deler, sier treneren.

