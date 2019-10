Til tross for et kanonløp og karrierens nest raskeste tid, endte VM med semifinale for Amalie Iuel. Men dagen etter superløpet som sikret norsk rekord, virket hun ikke spesielt skuffet over at finaledrømmen brast.

– Det er mitt nest beste løp og jeg tar det med meg. Jeg er veldig fornøyd med VM, forteller hun.

– Det hun har levert i VM er klasse, mener trener Leif Olav Alnes som fulgte løpet fra tribunen.

Han trener både henne og Karsten Warholm som ble verdensmester på samme øvelse tidligere denne uken. Men det er, og har alltid vært, Warholm som er Alnes' førsteprioritet.

– Det er sånn det skal være. Han er den med best resultater og helt overlegen sånn sett, så det er fullt forståelig at han får førsteprioritet, sier Iuel.

Gikk hardt ut

Iuel løp inn til tiden 55.03 i semifinalen på 400 meter hekk – hennes nest beste løp noen gang. Hun kom godt i gang og var sterk de første 100 meterne, men ble fraløpt på oppløpet og endte på fjerdeplass. Tiden var ikke god nok til å ta seg videre til finalen.

– Hun jobber helt inn, og jeg synes hun er offensiv. Hun må tørre å satse på åpningsfart og egen rytme, men superløpet i går har helt sikkert kostet, kommenterte NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Trener Alnes var strålende fornøyd med elevens VM-innsats.

– Hun prøvde seg og gikk hardt ut. Jeg digger det. Det er sånn det må gjøres, men det ble tøft innover, sier han.

Rushell Clayton var best i Iuels heat, med tiden 54.17, mens amerikanske Sydney McLaughlin var raskest av samtlige i semifinalen og kom i mål til tiden 53.81.

NÆRE: Med en fjerdeplass i sitt heat kunne Amalie Iuel gått videre til finale, men tiden var dessverre ikke god nok for den norske hekkeløperen.

Warholm fortsatt førsteprioritet

Selv om Iuel nå har fått sitt store gjennombrudd med to superløp på to dager, og en topp ti-plassering i mesterskapet, forteller Alnes at det fortsatt vil være Warholm som er hovedfokuset fremover.

– Det vil fortsatt være slik, ja. Det har vi full åpenhet rundt og det snakker vi om på kammerset, så det er ikke noe problem.

Alnes har vært en veldig viktig brikke i Iuels treningshverdag etter at hun kom hjem fra college i USA med en overtrent kropp med mye skavanker. 25-åringen forteller at hun synes det er svært betryggende å ha ham med på stevner, og at hun alltid ser etter ham når han er på tribunen.

SUPERDUO: Karsten Warholm og Leif Olav Alnes feiret VM-gullet mandag. Foto: Lise Åserud

Likevel synes hun det er helt greit at det er lagkamerat Warholm som får mest oppfølging.

– Leif Olav står jo på hodet for meg også, så jeg får veldig god oppfølging og skal ikke klage, sier hun.

At hun nå kommer til å klatre på verdensrankingen, og trolig også få delta på flere store stevner neste år som blant annet Diamond League, gjør at hun får reise mer sammen med Alnes og Warholm. Dermed vil treneren sannsynligvis være til stede på flere av Iuels løp i tiden fremover.

– Det er veldig deilig å kjenne på den tryggheten, sier hekkeløperen.

