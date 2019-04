Mitter slutter som sjef for de norske alpinherrene

Christian Mitter har fått krass kritikk for lederstilen sin i et ferskt varsel fra alpinherrenes helsepersonell. Nå velger østerrikeren med enorm suksess i Norge å gi seg som landslagstrener. Før påske fikk han et tilbud han ikke kunne si nei til.