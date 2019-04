Solskjærs ligakrise fortsetter – sjanseløse mot byrival City

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For en drøy timinuttersperiode i begynnelsen av andre omgang var mer enn nok for de lyseblå fra Manchester til å avgjøre kampen på Old Trafford onsdag kveld.

Så fortvilet ut

Først da Bernardo Silva på sedvanlig vis dro seg inn fra høyre og hamret ballen i David de Geas korthjørne etter 54 minutter. Så etter 66 minutter, da Leroy Sané fikk æren av å avslutte en klassekontring av gjestene.

Ole Gunnar Solskjær satt på trenerbenken da 2-0 ble banket inn i United-målet. Han tittet rett ned i bakken og på TV-bildene så han helt fortvilet ut da han satte seg opp i stolen igjen. For selv med en snau halvtime igjen hadde ikke vertene så mye å varte opp med. Dermed vant City til slutt fullt fortjent.

– Kreves lederskap

TV 2-ekspert Brede Hangeland var dypt imponert over Pep Guardiolas lag, men synes også Solskjær klarte å legge en bra plan – og at den holdt godt de første 45 minuttene. Men han legger til at oppgaven ble bortimot umulig da City tok ledelsen.

– Solskjær fikk respons med tanke på arbeidsinnsats. De klappet sammen etter Citys første scoring. Nå kreves det lederskap av Solskjær og de andre som skal være ledere i dette laget, sier Hangeland.

Saken fortsetter under bildet.

MANET TIL INNSATS: Ole Gunnar Solskjær på sidelinjen i onsdagens oppgjør. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Vanskelig med topp fire

Og med tre runder og ni poeng igjen å spille for, spøker det nå ordentlig for en topp fire-plassering for Manchester United. Før kampen hadde Solskjær & co. fire seire og seks tap på de siste ti kampene i alle turneringer. I ligaen stod de bokført med to seire og tre tap de siste fem.

Spesielt det siste 4-0-tapet borte mot Everton sist helg har gjort denne uken blytung. Solskjær beklaget prestasjonen, engelske medier rapporterte at spillerne skal ha diskutert høylytt i garderoben etter kampen. United kjemper tross alt om Europa-spill neste sesong. Med tap også mot City ser det svært tøft ut (se tabell i bunnen av saken).

Saken fortsetter under bildet.

STRÅLENDE FORNØYD: Pep Guardiola, her etter Citys 2-0-scoring onsdag kveld. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Jevn åpning

Men det kunne se ut som om hjemmelaget hadde lagt Everton-kampen bak seg da City stod på andre siden av Old Trafford-gressmatten onsdag kveld.

For etter en noe tam åpning skjedde det ting i begge ender etter rundt et kvarter. Paul Pogba og Jesse Lingard testet Ederson i City-buret, mens Raheem Sterling og Bernardo Silva satte David de Gea på prøve. Men alle forsøk havnet enten rett på keeperne eller utenfor.

Først to minutter før pause kom omgangens største sjanse. Etter både fint kombinasjonsspill og litt tilfeldigheter, tråklet Sterling seg forbi «alle» inne i hjemmelagets 16-meter, men avslutningen gikk rett på de Gea. Guardiola var frustrert og 0-0 stod seg til pausesignalet gikk.

Saken fortsetter under bildet.

GLADE GUTTER: Manchester City-spillerne jubler for Leroy Sanés (ryggen til) scoring etter en drøy time på Old Trafford. Foto: CARL RECINE / Reuters

Bortelaget kom i hvert fall ut med en helt annen energi etter hvilen. Bernardo Silva sørget altså for 1-0 da han dro inn fra sin høyreside, utfordret Luke Shaw og hamret inn scoringen med et skudd i korthjørnet.

Innbytter Sané doblet ledelsen 12 minutter senere. Derfra og ut var det aldri ordentlig spennende, selv om Solskjærs menn hadde enkelte forsøk på City-keeper Ederson.

Med tre nye poeng til Manchester City noterte laget seg for sin ellevte strake ligaseier og fortsatt tabelltobb, bare poenget foran Liverpool.