Mener Solbakkens Norge-grep er svært uvanlig: – Få, om noen, gjør det slik

– Både jeg og Ståle er tilhenger av et rendyrket soneforsvar også i midtbaneleddet, og der er ikke mange som gjør som oss. Vi er nesten alene om akkurat det der, sier den tidligere landslagssjefen til NRK.

Fotballprofessoren, som er kjent for sin forkjærlighet for nettopp forsvarsspill, mener Norge under hans regjeringsperiode omtrent var først i verden med et rendyrket soneforsvar før resten av verden nå etter hvert har fulgt mer og mer etter.

Et soneforsvar betyr kort forklart at spillerne prioriterer å dekke rom, eller soner, istedenfor å markere motstanderen.

– Ikke vits å diskutere det

Men Drillo mener både hans og Solbakkens stil skiller seg ut i at de spiller soneforsvar også når det gjelder midtbaneleddet.

– Hvor mye diskuterer du soneforsvar med Ståle?

– Der er vi såpass enige at det ikke er vits å diskutere det. Men det er rart at ikke flere lag og land ser fordelene med rendyrket sone også i midtbaneleddet. Det er litt rart, sier Drillo.

TENKER LIKT: Egil «Drillo» Olsen mener Solbakkens stil er den riktige. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Etter mye dårlig forsvarsspill det første halvåret under Ståle Solbakken, begynner Norge-forsvaret å sette seg.

Siden Nederland-kampen på Ullevaal i september har de norske gutta bare sluppet inn tre mål på de siste fem kampene.

– De må få en god følelse

Solbakken mener det er logisk at det har tatt litt tid å stable et solid forsvarsspill på beina med tanke på at han får langt mindre tid med spillerne på et landslag kontra klubblag.

– Det viktige er at spillerne har fått en god følelse med dette, da er det lettere å ta opp tråden neste gang. Når vi kan bygge videre på dette gang for gang, og det ikke er for store utskiftninger, er det lettere å legge på litt etter litt, sier Solbakken til NRK.

– Hvordan føler du spillerne har respondert på forsvarsplanen din?

– Det har de gjort på en veldig fin måte og hatt fin fremgang med. Det var ikke bra første samling, og spesielt Tyrkia-kampen vi tapte var preget av det. Men etter det har det blitt bedre, sier han.

Solbakken er ikke i tvil om at hans veg er den riktige.

Nøkkelen her er to ord, mener Grues mest kjente sønn: Felles forståelse.

– Det er vanskeligere å få dette til å fungere, men hvis det fungerer er det innlysende for meg at det gir større forutsetninger for å lykkes hvis alle vet hva laget skal gjøre enn at enkeltspilleren hele tiden skal ta valg basert på instinkt, mener Solbakken.

– Få, om noen, gjør slik

Tidligere landslagskaptein Brede Hangeland, som nå har en rolle i Solbakkens støtteapparat, har på nært hold fått se i detalj hvordan Solbakken vil at sitt lag skal opptre når det gjelder forsvarsspill.

– Det er få, om noen, som gjør det slik vi spiller forsvar på landslaget nå.

Og er det noe som må fungere om Norge skal ha en sjanse til å vinne mot Nederland i den siste VM-kvalikkampen tirsdag kveld, er det nettopp forsvarsspillet.

Vi ba Hangeland prøve å forklare hva det er som gjør Solbakkens defensive stil så spesiell.

– Forsvarsspillet her er rendyrket soneforsvar, det betyr at spillerne er mer opptatt av rom enn motstanderne. Det er kanskje litt uvant i dagens fotball å spille så rendyrket soneforsvar, derfor har det kanskje tatt noen kamper å rendyrke det skikkelig, men spesielt i de to siste kampene har det vært bra, sier Hangeland.

MED PÅ LAGET: Brede Hangeland har fått en sentral rolle i Solbakkens støtteapparat. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Selv forklarer landslagssjefen soneforsvaret sitt på denne måten:

– Det betyr at vi ikke kikker så mye etter hvor motstanderne er, vi forholder oss bare til hverandre og hvor ballen er. Det vil si at vi løper ikke etter motstanderens bevegelser, vi er mer opptatt av våre kollektive bevegelser og hvor ballen er på banen, og at vi alltid skal ha de riktige avstandene mellom våre egne spillere og de riktige posisjonene ut fra hvor ballen er. Enkelt sagt, sier Solbakken.

– Fungerer bedre og bedre

Hangeland mener Norge-sjefens forsvarsstil ikke nødvendigvis er så vanskelig, men at det handler mer om hva slags type forsvarsspill de ulike spillerne har i sine klubblag.

– Der er det selvfølgelig mye forskjellig. Da trengs det naturlig nok litt tilvenning, trening og erfaring fra kamper, sier den gamle stopperkjempen.

Tirsdag kveld må det fungere om Norge skal ha håp om å kapre én av de to øverste plassene i pulja.