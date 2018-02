Mener Russland får spesialbehandling av IOC

NRK Sport anbefaler: Bjørnen lyver

Det russiske flagget kan være tilbake allerede under avslutningsseremonien i Pyeongchang søndag ettermiddag norsk tid, men IOC klarte ikke å komme frem til en avgjørelse da de diskuterte saken lørdag.

At Russland til slutt fikk ha en rekke utøvere under nøytralt flagg i OL, blir fortsatt diskutert.

– Hvis dette hadde vært et mindre land, som Norge, Finland eller Nicaragua, hadde det vært langt sterkere reaksjoner og dette hadde ikke vært et problem, sier filmskaper Bryan Fogel til NRK.

REAGERER: Bryan Fogel. Foto: Andy Kropa / AP

Dette kommer fram i NRKs podkast Bjørnen lyver, podkasten om den russiske dopingskandalen som sjokkerte en hel idrettsverden.

– Hvorfor er de så redde?

Gerhard Heiberg er æresmedlem i IOC, og innrømmer at Russland er viktig for organisasjonen.

– Vi er avhengige av tre store nasjoner i IOC. Det er Kina, USA og Russland. Men det er klart at en del personer må byttes ut, sier Heiberg i lys av dopingsaken som preget opptakten til OL i Pyeongchang.

Men hvor avhengige er de av Russland? Det spør Bryan Fogel, mannen bak dokumentaren Ikaros.

– Hvorfor er de så redde for å ta affære? Her har de en god mulighet til å statuere et eksempel, men de tør ikke. Da lurer jeg på hva slags informasjon Russland har på Thomas Bach og andre i IOC, sier Fogel.

– Føler du deg truffet, Heiberg?

– Nei. Men det er en del russere som ikke var involvert i Sotsji i det hele tatt. Vi kan ikke utestenge noen bare fordi de bor i Russland, og derfor var vi enige om ikke å gjøre det. Det har ikke noe å gjøre med at vi er redde, jeg forsvarer avgjørelsen. Om det hadde vært nordmenn eller russere spiller ingen rolle, svarer Heiberg.

SVARER: IOCs æresmedlem Gerhard Heiberg gjestet NRK-podkasten Bjørnen Lyver. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

«Anti antidoping»

Fogel dokumenterte hvordan den statsstyrte dopingen foregikk, men det er flere russere på start i Pyeongchang. De går riktignok for OUR, (olympiske utøvere fra Russland).

– Straffen de har fått er en liten smekk på lanken. Det finnes ikke tvil om at russiske utøvere var dopet. Laboratoriet i Moskva har kastet de skitne prøvene og erstattet dem med nye, sier Fogel, og legger til:

– Det har aldri vært antidoping i Russland noensinne. Aldri! Det har vært anti antidoping.

Derfor mener filmskaperen at Russland burde vært utestengt, og at ingen russiske utøvere fikk være med i OL, selv om de gikk under nøytralt flagg. På den andre siden er Heiberg fornøyd med at IOC turte å utestenge nasjonen.

– Det var riktig å utestenge dem totalt. Vi vet at russerne som er i OL er rene, og derfor får de delta som enkeltindivider under nøytralt flagg, sier Heiberg.