Mener langrennsjentene ble diskriminert: – Vi føler vi bør bli hørt like mye som gutta

– Noen ganger har vi stått ekstra på kravene overfor smørerne. Vi føler vi bør bli hørt like mye som gutta, hvis vi har trøbbel med skiene, sier landslagsløper Ragnhild Haga, som var med og sørget for dobbelt norsk i Davos i går.

– Vi er en del sterke personligheter av jenter som står på kravene våre. Vi er opptatt av at det skal være likt i langrenn.

NRK har de siste månedene jobbet med å undersøke hvorvidt toppidretten er likestilt. Funnene viser blant annet at 55 norske idrettsherrer tjente over 100 millioner mer enn 55 norske idrettskvinner i fjor.

Nystad: – Det stemmer ikke

Likevel er det ikke bare når det kommer til inntekt, at forskjellene er store. Flere eliteutøvere forteller om andre former for kjønnsdiskriminering i toppidretten. Ifølge Haga måtte eksempelvis langrennskvinnene kjempe for å bli respektert på nivå med herrene.

– Vi må få den samme respekten. Det har vi jobbet litt med, erkjenner hun.

Smøresjef Knut Nystad kjenner ikke igjen Hagas påstander:

– Det stemmer ikke ut fra det inntrykket jeg har. Vi behandler alle likt, uansett kjønn eller alder eller hva det skulle være, svarer Nystad.

Er det likestilling i toppidretten? Ekspandér faktaboks NRK har i flere måneder undersøkt om det er likestilling i toppidretten.

Funnene viser at norske toppidrettsherrer tjente over 100 millioner kroner mer enn norske toppidrettskvinner i 2016.

Tallene inkluderer idrettsrelaterte inntekter, altså eventuell lønn fra klubb, eventuelle bidrag fra forbund, premiepenger, sponsormidler og stipender. Inntekter fra annen næringsvirksomhet er ikke regnet med.

Det er 55 menn og 55 kvinner med i undersøkelsen.

Idrettene som er valgt ut, er fotball, håndball, ishockey, golf, friidrett, langrenn, alpint, skiskyting, snowboard og svømming.

I lagidrettene består utvalget av startoppstilling i forrige tellende kamp. I de individuelle idrettene består utvalget av eliteutøvere.

Noe av inntektsforskjellene kan forklares ved at herrene har prestert litt bedre. Ser vi på OL-, VM-, og EM-gull, så har mennene i utvalget totalt 91 triumfer. Kvinnene har 70.

Svenske SVT og finske YLE har gjort tilsvarende undersøkelser i sine land.

Resultatene publiseres nå i en artikkel- og reportasjeserie.

Vurderer kvinnelig tester

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er heller ikke enig i at gutta er blitt favorisert av smørerne, men hun forteller at det har vært mye prat om å få en kvinnelig tester inn i det norske teamet. Nå er det kun menn som både smører og tester, noe som fort kan bli en fordel for langrennsherrene på grunn av jevnere kroppsvekt.

– Det har vært en del snakk om å få inn en kvinnelig tester. Det har kanskje ikke vært så viktig for min del, jeg er jo en av de tyngre jentene. Sånn sett er jeg nærmere smørerne enn tilfellet er for mange av de andre jentene, forklarer Uhrenholdt Jacobsen.

– Jeg tror det er ganske viktig at vi i fortsettelsen har gode prosesser på hva det er som skjer i de tilfellene hvor gutta får bra ski, og jentene ikke gjør det, avslutter hun.