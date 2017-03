IOC dropper Johaug-anke

Det var VG som først meldte nyheten mandag kveld.

– For noen dager siden fikk vi e-post om at IOC ikke kommer til å anke, sier Johaugs manager Jørn Ernst til VG mandag.

Til NRK bekrefter Ernst at IOC dropper anken, en avgjørelse de er fornøyde med i Johaugs apparat.

– Det er en avgjørelse vi er fornøyde med. Vi anket ikke selv for å sette en strek, og er fornøyde med at IOC ikke gjør det, sier Jørn Ernst til NRK.

Utestengt i 13 måneder

Det var i februar at Therese Johaug fikk dopingdommen etter å ha avlagt en positiv dopingprøve i september i fjor. Hun er utestengt i 13 måneder, og i etterkant har både Therese Johaug og Antidoping Norge droppet å anke. Etter IOCs avgjørelse er Fis og WADA de siste som kan anke dommen.

MANAGER: Jørn Ernst (til høyre) sammen med Therese Johaug og Christian Hjort under dopinghøringen på Ullevaal stadion i februar. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det betyr at vi så langt er veldig fornøyde. Vi prøver å få lagt saken bak og se fremover. Det er å komme i gang med skigåing med OL som mål, sier Ernst.

Fis' avgjørelse kommer tirsdag, mens WADA har lengre tidsfrist.

– Det skal i utgangspunktet en del til for at FIS anker. Det vil være både ressurs- og tidkrevende for FIS å anke, meldte jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson til NTB tidligere mandag.

Ernst håper begge dropper anken.

– Hvis det blir en ny runde, blir det en ny påkjenning. Men jeg er ikke helt sikker på hvordan det i praksis skal foregå, sier Ernst til NRK.