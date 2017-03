Tirsdag morgen kom nyheten om at FIS ikke er tilfreds med Johaugs 13 måneder lange dopingutestengelse, og at saken blir tatt videre til Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

I tillegg kan også Verdens antidopingbyrå (WADA) anke dommen.

– Det var det verst tenkelige som kunne skje for Johaug, sier Aukland.

– Nå er uvissheten om når hun kan komme tilbake i skisporet tilbake. Spesielt uvissheten om deltagelse i OL. Det kan være en veldig uheldig og vanskelig situasjon for Johaug å gå gjennom en ny rettsprosess og ikke få fokusere på målet hennes, sier NRKs ekspert.

– En stor belastning

– Hva frykter du konsekvensene blir av denne anken?

– Jeg mener dette kan være ødeleggende for karrieren til Johaug fordi hun risikerer å ikke få være med i OL. Da er jeg usikker på hvor sterk motivasjonen hennes er og hvor mye hun kan tåle, sier han.

– Denne saken har vært en stor belastning så langt og det vil være en lang og tung prosess videre, så om hun nå mister OL er jeg redd for hva Therese Johaug tenker om fremtiden sin som skiløper, utdyper Aukland.

Overrasket over avgjørelsen

En behandling i CAS kan fort vare i over et halvt år. Det er vanligvis et panel på tre CAS-medarbeidere som jobber med hver sak. Behandlingstiden kan bli et halvt år, ifølge NTB.

Johaug sammen med kjæresten Nils Jakob Hoff. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Nå har hun fått et støtteapparat rundt seg og har satt seg et mål om å være tilbake allerede neste sesong. Nå er det plutselig stor uvisshet rundt hele dette opplegget. Det gjør det vanskelig å planlegge trening, kommenterer NRKs ekspert.

Johaugs manager Jørn Ernst er meget overrasket over at FIS anker straffeutmålingen, mens Johaugs advokat, Christian Hjort sier til NRK at hun har tatt nyheten om anken tungt.

– Johaug er skuffet og lei seg. Vi har ikke snakket så mye sammen, for hun er på reise, men hun er skuffet, forteller han.

– Føler med Johaug

Norges Skiforbund har tirsdag sendt ut en pressemelding der de kommenterer avgjørelsen til FIS. Der skriver forbundet og skipresident Erik Røste at de føler med Johaug, og at de håper på en rask avklaring i saken.

– Dette er en svært krevende prosess, først og fremst for Therese, men også for andre som er berørte av denne saken.

– Skiforbundet forstår at hun hadde håpet at dommen ikke hadde blitt anket med tanke på alle fakta i saken og konklusjonene i dommen.

– Vi er skuffet og føler med Therese som må leve i fortsatt uvisshet. Samtidig respekterer vi reglene og systemet der FIS og WADA står fritt til å anke, sier Erik Røste.

