– Jeg syns det er direkte provoserende, sier Kjersti Løken Stavrum.

Hun satt i utvalget som skulle utrede hvordan Norges Fotballforbund skal forholde seg til Qatar. I tillegg er hun leder for Norsk PEN, en organisasjon som jobber for ytringsfrihet.

Saken hun snakker om, er situasjonen for sikkerhetsvakten Malcolm Bidali. Kenyaneren har skrevet syv blogginnlegg om hvordan det er å leve som migrantarbeider i Qatar. 4. mai ble han arrestert.

– Det er sannsynligvis disse bloggene som er problematisk, men så anklager de ham for noe juridisk utenfor det, som er veldig typisk Qatar. Man går ikke rett på det som handler om menneskerettighetene, men man pakker det inn i noe mer juridisk komplisert, sier Stavrum.

ARRESTERT: Malcolm Bidali ble arrestert 4. mai. Han er løslatt, men anklagene mot han er fortsatt de samme.

– Direkte provoserende

Først lørdag ble anklagene mot Bidali offentliggjort: Han er beskyldt for å ha mottatt penger fra en utenlandsk agent for å spre desinformasjon om Qatar.

Stavrum understreker at hun uttaler seg som styremedlem i KFUM fotball, men hun satt altså også i utvalget som til slutt landet på at NFF ikke bør boikotte VM i Qatar i tillegg til at hun er leder for Norsk PEN. I et par måneder jobbet utvalget intensivt med å finne ut hvordan Norge skulle forholde seg til ørkenstaten. Blant annet intervjuet de VM-sjef Hassan Al-Thawadi en drøy uke før Bidali ble arrestert.

KRITISK: Kjersti Løken Stavrum i Norsk PEN. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Vi fikk gode forsikringer fra folk som jobber i Qatar, og fra Qatar selv. Vi fikk beskjed fra sjefen for VM-organisasjonen om at ting er på rett spor i Qatar, så pågriper de Malcolm Bidali mens verden har sine øyne rettet mot Qatar. Det føler jeg er å peke nese til de vurderingene vi forsøkte å gjøre, sier Stavrum.

– Har du mindre tillit til Qatar nå?

– Ikke nødvendigvis mindre tillit, men det er en påminnelse om at dette er et veldig komplisert arbeid å få Qatar til å følge menneskerettighetene. At de kanskje ikke er så lyttende som vi kunne få inntrykk av, sier Stavrum.

– Hva tenker du om at anklagene fortsatt henger over han?

– Jeg syns det er urovekkende fordi det gir myndighetene i Qatar en mulighet til å pågripe han igjen.

Stavrum understreker at hun fortsatt ikke ønsker en boikott av fotball-VM i Qatar, men:

– Jeg mener at vi bør gjøre en ny vurdering rundt situasjonen rett før VM. Det snakkes veldig mye om reformene, men de er ikke gjennomført, sier hun.

MARKERING: Det norske landslaget i fotball har flere ganger markert mot menneskerettighetsbrudd i Qatar. Senest før gårsdagens kamp mot Luxembourg. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

Manglet tilgang på advokat

Fortsatt er ikke den formelle siktelsen mot Bidali kjent. Myndighetene i Qatar har heller ikke besvart NRKs henvendelse etter at det ble kjent at Bidali var løslatt fra fengsel. Onsdag skrev de i en e-post til NRK:

– Etter en nøye etterforskning er saken hans overført til Qatarsk rett. (...) Bidali mottar juridisk bistand og representasjon i forkant av rettssaken. Det er ikke satt noen dato for saken.

Ifølge Migrant Rights, organisasjonen Bidali blogget for, har han ikke hatt tilgang på advokat før tidlig denne uken. Han risikerer inntil ti år i fengsel, ifølge flere internasjonale medier, blant andre Seattle Times.

FAIRSQUARE: Nick McGeehan er en av grunnleggerne av menneskerettighetsorganisasjonen FairSquare. Foto: Privat

– Selv om det bare er én person, sier det mye om hva som skjer i Qatar nå. Landet har snakket om å være åpne og ha ytringsfrihet. De har alltid kunnet si at de ikke er blant de verste, men nå er de det, sier Nick McGeehan i menneskerettighetsorganisasjonen FairSquare, og legger til:

– Timingen er merkelig. Det skjer i en tid hvor Qatar er under stort press. Det det sier oss, er at noen i Qatar vil sende et budskap til arbeidere om at det å snakke høyt ikke er akseptabelt.

Vil presse Fifa

Saken om Malcolm Bidali har fått internasjonal oppmerksomhet. Den ble først kjent kort tid før NFFs Qatar-utvalg leverte sin rapport i midten av mai.

Da hadde NFF allerede sendt et brev til Fifa hvor de ba om svar knyttet til situasjonen til Bidali. Ifølge fotballpresident Terje Svendsen, har Fifa lovet at de jobber med å løse problemet.

KRITISK: – De har innført mange lovreformer som er bra og lovende, men det hjelper lite om man praktiserer det på den måten at man ikke tåler kritiske røster., sier Lise Klaveness. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Amnesty jobber med å klargjøre tiltalen. Når vi får informasjon fra de vi samarbeider med, for eksempel Amnesty, og de sier at tiltalen må droppes, så vil neste steg for oss å være å legge press på Fifa for at han skal slippe anklagene, sier Lise Klaveness i fotballforbundet til NRK.

NFF har den siste tiden sendt en rekke åpne brev til Fifa. Akkurat dét mener McGeehan i Fairsquare er en god måte å løse problemene i Qatar på.

– Det som hjelper, er brevene som er skrevet av NFF. At de sier «Vi ser at det er en utvikling, men vi syns ikke det er nok. Vi vil se mer». Det er konstruktivt. Diskusjonen og debatten om boikott kan påvirke Qatar. De legger merke til det, sier McGeehan.