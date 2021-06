Syv blogginnlegg gjorde at Malcolm (28) ble arrestert i Qatar

Malcolm Bidali (28) er fra Kenya. Han er blant de mange fremmedarbeiderne som har jobb i oljestaten. Der er han sikkerhetsvakt.

4. mai blei han arrestert. Først lørdag ble det kjent hvorfor:

– Bidali er offisielt anklaget for lovbrudd knyttet til å ha mottatt betalinger av en utenlandsk agent for å opprette og distribuere desinformasjon i Qatar, skriver myndighetene i Qatar i en e-post til NRK.

Bidali skrev anonyme blogger for Migrant Rights. Menneskerettighetsorganisasjonen har gått ut på Twitter og ment at han er arrestert for disse bloggene.

– Selv om vi ikke har flere detaljer, virker det klart at anklagene kan knyttes direkte til hans vitnemål og blogger, til tross for at qatarske myndigheter har gitt lovnader om at arrestasjonen ikke var knyttet til aktivismen hans, skrev de lørdag.

Onsdag ettermiddag bekrefter de at han er løslatt. Anklagene mot han er fortsatt de samme.

– Jeg var desperat etter å komme meg vekk

Bidali levde et rotløst liv i Kenya. I bloggen forteller han om at han var hjemløs etter å «delvis blitt kasta ut, delvis rømt» fra huset til tanta og onkelen.

Han overnatta ute, på gulvet hos venner, og bare av og til i en seng. Han tok ulike småjobber, og kunne tjene tre dollar dagen.

Så møtte han en nabo som hadde vært på ferie i De Arabiske Emirater.

– Hva vil du med livet ditt? spurte mannen.

Malcolm Bidali var uendelig lei av livet han levde og den personen han var blitt, og ønsket seg noe nytt.

– Du må komme deg vekk herfra og begynne å bygge seg selv opp, sa mannen.

Han hadde selv jobba på hotell i Dubai, og anbefalte Midtøsten. Han visste også om kontakter.

Dagen etter oppsøkte de et firma som rekrutterte Bidali til Qatar. Bidali forteller i bloggen sin om plakater på veggene som lovet gull og grønne skoger. Rekrutteringsbyrået forfalsket en CV og etter et jobbintervju, satte Bidali seg på flyet.

– Jeg var desperat etter å komme meg vekk og å kunne tjene egne penger. Jeg signerte kontrakten uten å nøle.

– Dette er en test

Saken mot Bidali har fått internasjonal oppmerksomhet. Flere menneskerettighetsorganisasjoner har påpekt viktigheten av å få mer informasjon om arrestasjonen hans og å sørge for at han blir behandlet rettferdig.

MARKERING: Det norske landslaget i fotball har flere ganger markert mot menneskerettighetsbrudd i Qatar. Senest før kveldens kamp mot Luxembourg. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

Da det norske Qatar-utvalget la frem sin rapport 18. mai, understreket utvalgsleder Sven Mollekleiv følgende:

– Dette er en test på hva vi egentlig mener. Jeg er helt sikker på at det finnes flere og at det kommer flere opp, og nettopp derfor mener jeg at det ligger et særlig ansvar for å ta tak i hver eneste sak som kommer opp og ser til at man gjør noe med det faktisk og praktisk, sa Mollekleiv.

Fotballpresident Terje Svendsen tok oppfordringen fra Mollekleiv. Han sendte et brev Fifa for et par uker siden hvor han ba om mer informasjon.

– De sier blant annet at de er i kontakt med ulike organisasjoner og myndighetene i Qatar for å hjelpe til å løse problemet. Saken er fortsatt ikke løst. Vi vil derfor fortsette å følge opp saken, og også se på andre muligheter for skaffe klarhet rundt situasjonen til Malcolm Bidali, sa Svendsen til NRK før det ble kjent at Bidali var løslatt.

Hacket mobilen

Det som møtte Bidali i Qatar, var ikke det han var blitt lovet. Lønna ble endret etter at kontrakten ble underskrevet. Han ble brifet om varmen i Qatar, og at lønna var skattefri.

– Men vi fikk aldri vite hvordan vi skulle ta kontakt med ambassaden om det skulle skje noe.

Etter noen år i Qatar, dro han hjem for å starte et eget firma. Av forskjellige grunner gikk det ikke som Bidali ønsket, og han bestemte seg for å reise tilbake til Qatar. Da startet han også å blogge om livet som migrantarbeider.

Bloggene forteller for eksempel om å ha bodd seks personer på et rom på 16 kvadratmeter, om lønn som uteblir og om arbeidsgivere som stikker kjepper i hjulene for arbeidstakere.

I slutten av april ble han tagget i en Twitter-melding, og han trykket seg inn på lenken han var blitt tilsendt. Ifølge Amnesty ble mobilen hans hacket da han trykket seg inn på lenken, og han ble arrestert kun dager senere.

– Kun ment til å dempe en sterk stemme

Britiske ITV har gjort et intervju med Bidalis mor, Maggie Turner. Hun fikk snakke med Bidali i noen få minutter et par uker etter at sønnen var arrestert. Frem til det tidspunktet visste hun ikke om sønnen ble torturert eller hvordan han hadde det i fengsel.

– Han er en intelligent fyr. Han bryr seg om andre. Han følte at migrantarbeidere fortjener bedre forhold og snakket offentlig om det. Det viser oss hvor viktig ytringsfrihet er. Frihet til å ble behandlet som et menneske, sa Turner til kanalen.

Onsdag kveld kom altså meldingen om at han var blitt løslatt mot kausjon. Han har ikke hatt tilgang til advokat i perioden han har vært fengslet, skriver Migrants Rights på Twitter.

– Anklagene mot han er kun ment til å dempe en sterk stemme som satte søkelyset på menneskerettighetsbrudd mot migrantarbeidere i landet, skriver de i Twitter-meldingen.

Datoen for rettssaken er foreløpig ikke satt. Bidali risikerer opptil ti år i fengsel, ifølge Seattletimes.