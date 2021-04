Norsk utval i møte med FIFA: Vil vurdere boikott

Det seier Sven Mollekleiv. Han er leiar for utvalet som NFF sette ned på fotballtinget i mars, og som skal ha si innstilling klar til det ekstraordinære tinget 20. juni.

Utvalet hadde møte i dag, der også Qatars VM-sjef Hassan Al Thawadi deltok.

– Vi er midt i eit utfordrande arbeid med å finne fakta, og kva som er utfordringane i samband med VM, seier Mollekleiv.

– Det er krevjande å få alle fakta på bordet. Men det er mogeleg.

Utvalet skal vere ferdig med sin jobb 14. mai for å gi NFF-leiinga og tingdelegatane nok tid til å setje seg inn i argumenta og synspunkta før det ekstraordinære tinget.

RAPPORT: – Det er vanskeleg å finne fakta, men det er mogeleg Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Han seier at det er eit omfattande arbeid.

Seier at omstridd system er avskaffa

Al Thawadi fekk spørsmål om kva som har skjedd med menneskerettane og arbeidstakarane sidan dette blei sett på agendaen, og om samspelet mellom FIFA og Qatar.

– Han meiner at dei sjølve tidleg tok initiativ for å rette på dette, og at endringar har skjedd. Dei meiner også at dei har ei forpliktande plan for oppfølging. Vi ser at kafala-systemet er avskaffa, seier Mollekleiv.

Det er eit system som inneber at arbeidsgivaren har full kontroll over all utanlandsk arbeidskraft. mellom anna ved å inndra passa deira.

Qatar har også forplikta seg til å innføre minsteløn, og til betre tryggleik på arbeidsplassane.

Mollekleiv fortel av både internasjonale arbeidsorganisasjonar og FN er blant dei som utvalet har kontakta for å få informasjon. Og fotballen sjølv.

– Eg vil skryte av både kvinnelandslaget og herrelandslaget for å ha sett menneskerettane i Qatar på dagsordenen. Det blir lagt merke til i FIFA, I Qatar og over heile verda, seier Mollekleiv.

Noreg fekk følgje av Tyskland, Danmark og Nederland i trøye-markeringar.

Klubbar og supportarar for boikott

STARTEN: Tromsøs Tom Høgli sette i gang snøballen som enda med ekstraordinært fotballting for å vurdere norsk VM-boikott Foto: Solum / NTB scanpix

Etter initiativ frå Tromsø IL og Tom Høgli har ei rekke norske klubbar og supporterklubbar gått inn for norsk boikott av VM i Qatar.

Dette blei gjort etter ein reportasje i The Guardian i januar, der det kom fram at 6500 arbeidarar har mista livet under arbeidet med anlegga som blir bygde i samband med fotball-VM sidan 2010, då Qatar fekk tildelt meisterskapet. Det verkelege talet er truleg endå høgare, ettersom arbeidarar frå Filippinane og Kenya ikkje er med.

Det svenske fotballforbundet sende i førre veke eit brev til FIFA der dei kravde at organisasjonen brukar si kraft på å få betra arbeidstilhøva til sine utanlandske arbeidarar på VM-anlegga, og det raskt. Dei krev møte med FIFA om saka. NFF sa etterpå at dei vil ta det opp på ein tilsvarande måte.

Amnesty International sende i mars også ei melding til FIFA der dei ber organisasjonen bruke makta si for å rydde opp.

Amnesty: Breitt internasjonalt press

Dei peikar på at 95 prosent av arbeidsstyrken som er nødvendig for å få VM i hamn, er utanlandske. Dei fleste er frå India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal og Bangladesh.

– Vi er glade for det, men vi meiner det ikkje er nok, meiner SvFF. Både i 2016 og i 2019 tok dei nordiske fotballforbunda samla opp arbeidstilhøva med styremaktene i Qatar.

Fotballmagasinet Josimar skreiv nyleg at NFF meiner dei heile tida har vore kritiske til VM i Qatar. Josimar etterlyser dokumentasjon for påstandane, men meiner den ikkje finst.

FARLEG: Avisa The Guardian har funne ut av minst 6500 arbeidarar har mista livet på VM-anlegga i Qatar Foto: Hassan Ammar / AP

– Det kan vi dokumentere. Det finst i ein Amnesty-rapport, sa NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt i NRK-programmet Debatten.

Maren Susanna Rullestad i Amnesty International Noreg finn ingenting «som tilseier at vi eksplisitt har sagt i ein rapport at dialog-sporet til dei nasjonale forbunda internt i FIFA har hatt noko direkte å seie for reformene i Qatar. Men internasjonalt press i eit meir breitt perspektiv har heilt klart bidrege til endringane vi ser i Qatar».

– Som eg har sagt mange gongar tidlegare, uttrykte NFF sterk motstand mot at fotball-VM blei tildelt Qatar i 2010. Vi var, og er, djupt kritiske til avgjerda i Fifa som førte til tildelinga, sa fotballpresident Terje Svendsen på fotballtinget i mars.