Amerikanske McLaughlin (21) vant på tiden 51,46. Hennes gamle verdensrekord var på 51,90.

Også tidligere verdensrekordholder Dalilah Muhammad (31) fra USA løp, som Rai Benjamin et døgn tidligere, under den gamle verdensrekorden og tok sølv på 51,58. Hun ble dermed andre kvinne gjennom tidene under 52 blank.

Nederlandske Femke Bol (21) tok bronse med 52,03, som er ny europeisk rekord. I likhet med Alison da Silva tirsdag, løp hun raskere enn det som var verdensrekord før OL-sesongen.

HISTORISK MÅLGANG: Både Ydney McLaughlin og Dalilah Muhammad løp under den gamle verdensrekorden. Foto: David J. Phillip / AP

– Flytter grenser

– Nesten en kopi av Karsten Warholm, en enorm prestasjon. Hun tar sin første globale tittel, hva er det med 400 meter hell og dette mesterskapet i Tokyo. Det går fortere enn det har gått før med omtrent alt og alle. Det er jo helt vanvittig igjen, utbrøt en entusiastisk Jann Post på NRK Sport da verdensrekorden var et faktum.

– Det er helt rått. De flytter grenser, konstaterer han.

Supertidene fortsetter med andre ord å renne inn på den lynraske banen i Tokyo.

Duellen mellom McLaughlin og Muhammad er i likhet med duellen mellom Warholm og Bejamin en av de store snakkisene i friidretten for tiden. Og det var Muhammad som tok styringen i løpet, men på oppløpet maktet hun ikke å stå imot McLaughlins sterke spurt.

Behersket feiring

Men der Karsten Waholm brølte ut sin glede, var Sydney McLaughlins feiring svert behersket nede på det lynraske mondodekket.

– Det er ikke noen sprudlende glad McLaughlin der nede, jeg tror hun er litt i sjokk, konstaterer Jann Post.

– Hun framstår balansert alltid, men det har ikke noe å si om hun koster på seg et smil innomellom. Det går an å spre litt smil og glede når du har blitt olympisk mester og har satt verdensrekord, sier NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal.