45.94. Slik lyder den nye verdensrekorden på 400 meter hekk.

– Jeg har alltid sagt at det perfekte løpet finnes ikke, men etter dette i dag, så tror jeg kanskje det gjør det likevel, sier Karsten Warholm til TV Norge.

Han er første menneske til å løpe distansen på under 46 sekunder, en grense som ikke har virket mulig - før i dag.

Warholm senket sin egen verdensrekord med hele syv tideler. Foto: Matthias Schrader / AP

Det var en nærmest litt forfjamset OL-mester som møtte pressen etter rekordløpet, fortsatt litt i sjokk over det som hadde skjedd.

– Jeg skal innrømme at tårene kom. Det er det største jeg har opplevd på idrettsbanen. Det er så mange ting ... Dette er livet mitt. Jeg ville aldri si at jeg har ofret noe, men prioritert veldig hardt kun for dette øyeblikket her, sier Warholm.

Rev i stykker drakten i ekstase

Det var duellen «alle» har ventet på i OL.

Warholm er regjerende verdens- og europamester på 400 meter hekk, men det var ventet at amerikanske Rai Benjamin ville gi ham hard kamp om gullet, i den grad at flere spådde at vinneren ville sette verdensrekord.

Slik ble det også. Warholm og Benjamin skjøt ut av startblokkene, for anledningen på banene rett ved siden av hverandre, og de fulgte hverandre som skygger over hekkene.

Man fikk akkurat den superduellen mange hadde spådd mellom Warholm og Benjamin - de to raskeste på 400 meter hekk noensinne. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Det hele ble ikke avgjort før helt på slutten. Da rykket Warholm fra og løp først over målstreken, og sikret seg med det det ene gullet han ikke hadde fra før i samlingen. Men ikke bare det, han knuste også den forrige verdensrekorden - den som han selv satte på Bislett Games tidligere i sommer.

Den var da på 46,70, og forbedringen er altså på over syv tideler.

Da Warholm så tiden sin på tavla etter finaleløpet i Tokyo skrek han høyt, før han rev i stykker drakten sin.

Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

– Han har sjokkert verden

På tribunen satt trener Leif Olav Alnes og treningspartner Amalie Iuel, og der trillet tårene.

– Ord blir fattige når du leverer et sånt resultat. Det var helt vanvittig. Vi visste jo at han måtte løpe fort for å vinne i dag. Det var et sjukt heat, og det finaleheatet var spekka med sinnsykt gode løpere. Det måtte løpes fort, men «fyttirakkeren» jeg hadde faktisk ikke trodd at det skulle gå så fort, sier Iuel.

Warholm løp rett bort til tribunen, hvor treneren Leif Olav Alnes og treningspartneren Amalie Iuel sto. Foto: Heiko Junge / NTB

Trener Alnes innrømmer at han har trodd at Warholm en dag ville se 45-tallet.

– Ja, vi har snakka mye om det, faktisk, men kun på kammerset. Det er helt hinsides, sier Alnes.

TV Norges reporter antydet også at løpet i Tokyo kan være det største idrettsøyeblikket i norsk historie, og til det svarer Warholm følgende:

– Jeg har alltid drømt å gjøre øyeblikk for historiebøkene. Jeg håper dette også skriver seg inn. Det er en duell alle har snakket om. Jeg ville lyve om jeg sa jeg ikke har kjent på presset. Det har vært jævlig til tider. Men jeg har fint folk med. Leif Olav er et unikum. Amalie er utrolig støttende. Hun kom hjem fra en tung dag i går, men kom tilbake med et smil selv om hun var skuffet, sier Warholm, som samtidig trekker frem familie og venner, og ville takke for alle som stod opp tidlig og så løpet tirsdag.

– Et løp for evigheten

NRKs friidrettskommentator sier han knapt tror det han har sett.

Slik så det ut da Warholm krysset målstreken foran Benjamin. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

– Det er «umulig» å løpe under 46 sekunder på 400 meter hekk, men Karsten Warholm klarer alt. Han er naturstridig, sier Jann Post.

Post tror verdensrekorden er så oppsiktsvekkende sterk at den vil bli lagt merke til og husket i lang tid, og langt utenfor de norske landegrensene.

– Det er et løp for evigheten. Det er noe vi aldri kommer til å glemme. Det minner meg om Usain Bolts 9.58, Michael Johnsons 19.32 i Atlanta. Disse syke forbedringene på toppnivå. Det er enda verre enn det. Folk har da prøvd å løpe denne distansen i hundre år, de har ikke vært i nærheten, sier Post.

Også Benjamin leverte sitt livs løp, og klokket inn til tiden 46.17. Med andre ord var dette de to raskeste tidene verden har sett.

Ikke nok med det: Hele feltet løp raskere enn Warholm gjorde da han ble verdensmester for første gang i 2017. Det skjedde riktignok i litt andre værforhold med regn, men det sier likevel litt om nivået i denne finalen.

Bronsevinner Alison dos Santos fra Brasil er like sjokkert over det som skjedde på friidrettsbanen som ekspertene.

– I går hadde jeg tenkt at det var umulig, og i dag gjorde Warholm det. Det er fantastisk. Vi har skrevet historie. Jeg er så glad, sier Dos Santos til NRK.

Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Midtveis i løpet så det faktisk ut som Rai Benjamin var i ferd med å gli forbi Warholm, men helt på tampen satte nordmannen inn et ekstra gir vi ikke har sett ham bruke før.

– Jeg er ganske trist akkurat nå. Og ganske fornøyd. Jeg er glad det er over, jeg løp bra og raskt. Men jeg kom til kort og det blir mye å prosessere de neste timene, sier sølvvinneren Benjamin til TVNorge.

Warholm og Benjamin har vært verdens beste langhekkeløpere de to siste årene, og tok gull og sølv i VM i Doha i 2019. Krigingen mellom dem er blitt et av friidrettens mest interessante oppgjør.

Før OL-finalen hadde ikke Warholm vært utenfor pallen en eneste gang siden 2017.