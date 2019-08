Måtte «drite i» kaoset rundt kineseren: – Det var litt rart å se

– Jeg prøver egentlig bare å blokke alt det ute. Når jeg stiller til start på 800 meter så driter jeg i Sun Yang i bane åtte. Jeg ligger i bane to og skal gjøre mitt løp. Jeg prøver å være i bobla og la alt det komme på utsiden av bobla, sier Christiansen til NRK.

22-åringen svømte inn til sølv på 800-meteren og brakte landslagssjef Petter Løvberg til tårer. Christiansen er den andre norske mannlige utøveren som har tatt en medalje i et langbane-VM, den første var Alexander Dale Oen.

Samtidig var mesterskapets store snakkis, den kinesiske svømmeren Yang.

– Han burde nok mest sannsynlig ikke stilt

Yang har en pågående dopingsak mot seg, i idrettens voldgiftsrett (CAS). Kineseren skal ha knust en dopingprøve med hammer, og risikerer livstidsutestengelse.

– Da var det mye drama i hallen. Det var buing, det var mye som jeg ikke har sett før. Det var litt rart å se. Jeg er egentlig bare veldig glad for at jeg slapp å forholde meg til det på 800 meter, sier Christiansen.

For til tross for dopingsaken mot seg, fikk Yang stille i VM. Den avgjørelsen er ikke Christiansen imponert over.

– Når han har en sak som har vært anket hos CAS, og han har en sak gående på seg hvor han er beskyldt for å knuse en dopingprøve. Så burde han nok mest sannsynlig kanskje ikke stilt i VM.

UTBRUDD: Her raser Yang mot konkurrentens protest.

En rekke utøvere reagerte med protester mot kineseren. Australske Mack Horton tok sølv på 400 meter fri, bak Yang, men stod demonstrativt ikke på pallen under premieutdelingen.

Fire dager senere nektet sølvvinner på 200 meter fri, Duncan Scott, å gratulere Yang som tok nok et gull. Da bikket det over for kineseren, som skjelte ut konkurrenten på pallen.

Jobben mot OL

Om Yang får stille til start i neste års OL i Tokyo er enda uvisst. For det norske svømmehåpet Christiansen, har forberedelsene allerede begynt.

– Nå har vi hatt mye mer fokus på de lengre distansene denne sesongen, det har vært mer fokus mot 800 meter og 1500 meter, og vi har prøvd å pushe mest på 1500m. På 1500m denne sesongen så har jeg persa med åtte sekunder, 800m har vært tre sekunder, forteller Christiansen og fortsetter:

TOKYO: Henrik Christiansen ønsker å ta store steg mot neste års OL i Tokyo. Foto: Jessica Gow/TT / NTB scanpix

– Så det er jo også der jeg har utvikla meg mest. Og det er der vi ser at det er lengst unna toppen. Vi har et mål om å kunne være med å kjempe i toppen der på begge.

Og hvis Christiansen holder seg skadefri, tror han årets forbedring skal være mulig å kopiere inn i OL-året 2020.

– Jeg ser at ned mot medaljene så er det ti sekunder på 1500 meter og det er noen sekunder på 800 meter, som jeg må ned til neste år. Jeg har lyst til å sette personlig rekord med like mye til neste år som i år.