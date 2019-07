Kontroversiell gullvinner klikket etter ny protest

Det var duket for 200 meter fri i svømme-VM i Sør-Korea. Litauiske Danas Rapsys kom først i mål, men ble diskvalifisert. Dermed tok Sun Yang sitt andre VM-gull på to dager med tiden 1.44,93. Men på podiet oppstod det igjen bråk.



For under premieutdelingen nektet briten å gratulere Sun. Da raste kineseren og skjelte ut Scott på podiet.

I tillegg valgte bronsevinner Scott i etterkant å stå for seg selv da medaljørene skulle posere for fotografene.

PROTEST: Duncan Scott nektet å ta gullvinner Sun Yang i hånden etter dagens 200 meter fri. Foto: Oli Scarff / AFP

En lignende protest skjedde også i går, da den australske sølvvinneren på 400 meter fri, Mack Horton, nektet å stå på podiet med gullvinner Sun. Årsaken til protestene er at kineseren angivelig skal ha ødelagt en blodprøve da han ble testet utenfor konkurranse i fjor høst.

Kineseren slapp unna med en advarsel av Det internasjonale svømmeforbundet og får delta i VM.

– Jeg tror dere vet hva rivaliseringen handler om. Hva han har gjort, og hvordan det er håndtert, snakker høyere enn alt jeg noen gang kommer til å si, sa Horton til Sydney Morning Herald etter protesten.

Mottok drapstrusler

Horton har mottatt en skriftlig advarsel fra det internasjonale svømmeforbundet (Fina) for protesten mot konkurrenten. I tillegg til dette har han blitt skjelt ut av det kinesiske folk på sosiale medier, skriver Daily Telegraph. Der har han også mottatt drapstrusler mot seg selv og familien.

– Uansett hvor mye jeg ønsker å beskytte sporten, må jeg også beskytte laget. Fokuset er nå på lagets prestasjoner og hva alle andre gjør og sørge for at vi kommer oss gjennom uken, sa Mack Horton til pressen etter å ha røket ut i kvalifiseringen til 800 meter fri tirsdag.

MISNØYE: Mack Horton ble stående bak pallen med gullvinner Sun Yang og Gabriele Detti i protest mot kineseren. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Den australske svømmeren har fått hyllest fra lagkameratene sine etter protesten mandag.

– Takk for at du står opp for å gjøre sporten ren, skriver svømmer Cate Campbell på Instagram.

Nå har altså britiske Duncan Scott også hengt seg på i protesten mot OL-vinneren.

Flere kontroverser

Yang ble i 2014 utestengt etter å ha testet positivt på trimetazidin, men i januar i år havnet han nok en gang i dopingjegernes søkelys. Han er beskyldt for å ha nektet å avgi urinprøve, og ifølge The Times skal en av Yangs sikkerhetsvakter ha knust et forseglet glass med en dopingprøve med hammer.

Saken skal på høring i idrettens voldgiftsrett (CAS) i september.

Saken fortsetter under bildet.

GIKK VEKK: Briten nektet å ta bilde sammen med gullvinneren. Foto: Manan Vatsyayana / AFP

Under Rio-OL i 2016 ble det også bråk mellom de to. Da tok Horton gullmedaljen, og under mesterskapet beskyldte han Yang for å sprute vann på ham under trening, skriver BBC.

– Jeg ignorerte ham bare, jeg bruker ikke tiden min på juksemakere. Jeg har et problem med utøvere som har testet positivt og fortsatt konkurrerer.