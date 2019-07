I hjemlandet er han folkehelt. I svømmeverden er han en forhatt mann

Mandag kveld kommer den australske svømmeren Mack Horton inn i matsalen etter å ha mottatt bronsemedaljen for sin prestasjon på 400 meter fri.

Svømmerne i matsalen reiser seg. De gir trampeklapp i det den australske medaljevinneren kommer inn i rommet.

Men applausen skyldes ikke Hortons prestasjon. Han blir hyllet for sin protest mot svømmeren Sun Yang og mangelen på reaksjoner mot kineseren fra det internasjonale svømmeforbundet (FINA).

PROTESTERTE: Mack Horton gikk ikke opp på pallen etter å ha mottatt sin sølvmedalje på 400 meter fri i VM. Foto: Mark Schiefelbein / AP

I matsalen sitter den norske landslagssjefen, Petter Løvberg, og observerer.

– Fina har ikke svømmerne med seg i den saken her. Det er ikke veldig godt mottatt at han (Sun Yang) får stille her, det ser man. Det er det protesten her handler om, forteller Løvberg.

Sun Yang har nemlig en pågående sak mot seg hvor han er beskyldt for å knuse en dopingprøve med en hammer. Men det er ikke den eneste kontroversen rundt kineseren.

Gjennombrudd på hjemmebane

Sun Yang fikk sitt internasjonale gjennombrudd i bassenget allerede som 16-åring. Under OL på hjemmebane i Beijing i 2008, tok han seg til finale på 1500 meter fri.

Vertsnasjonens mannlige utøvere tok «kun» én medalje i bassenget under OL, men i Sun Yang så kineserne en kommende stjerne. Året etter tok han sin første VM-medalje. Som 19-åring satte han sin første verdensrekord. Han ble første kinesiske mann til å ta OL-gull i svømming i 2012.

Populariteten i hjemlandet vokste. Så, i takt med at VM-gullene, OL-gullene og verdensrekordene ble sikret, begynte kontroversene rundt Kinas store helt.

HELT: Dette bildet er tatt under Asiamesterskapet som ble arrangert i Indonesia i 2018. Det er ikke vanskelig å se hvem som er den største helten i verdens mest folkerike land. Foto: Athit Perawongmetha / Reuters

I 2013 ble han arrestert for å kjøre uten førerkort etter en kollisjon i hjembyen Hangzhou. Yang satt i arresten i en uke og ble utestengt fra det kinesiske svømmelandslaget. Først 24. april 2014 fikk han utestengelsen opphevet. Kun dager senere testet han positivt for et ulovlig stoff.

Den positive dopingprøven ble ikke offentliggjort før måneder senere. Da hadde Sun Yang allerede sonet sine tre måneders utestengelse for bruk av stoffet Trimetazidin, et stoff som påvirker kroppens stoffskifte.

Fakta om trimetazidin Ekspandér faktaboks Benyttes i behandlingen av «hjertekramper» og hjerteinfarkt.

Øker omsetningen i hjertemuskelen ved å hemme fettsyreoksidasjonen i hjertet.

Omsetningen av glukose krever mindre oksygen enn å omsette fettsyre, og er derfor gunstig for et skadet hjerte.

Kan ikke utelukkes å være prestasjonsfremmende.

Står på dopinglisten under dopinggruppe S4, hormon- og metabolske modulatorer, samme gruppe som meldonium. Kilde: Antidoping.no

– Jeg har tatt mange dopingtester i løpet av mine år med idrett, og jeg har aldri testet positivt før. Jeg var sjokkert og skuffet da jeg fikk beskjeden, men samtidig fikk jeg mulighet til å verdsette idretten mer. Jeg vil ta dette som en lærdom og være mer forsiktig i fremtiden, sa Yang ifølge Reuters etter utestengelsen.

Det kinesiske antidopingbyrået mente at Yang ikke hadde utvist betydelig skyld da han fikk i seg stoffet. Svømmerens historie var at han hadde fått i seg dette som en medisin for en liten hjertefeil.

Den forklaringen har ikke konkurrentene kjøpt.

– Klappet til svømmer

Vi spoler frem til svømme-VM i Kazan i 2015. I oppvarmingsbassenget ligger Yang og en rekke andre svømmere og gjør sine siste forberedelser før konkurransene.

Det er naturligvis ikke uvanlig at svømmerne svømmer forbi hverandre på oppvarmingen. Den uskrevne regelen er at man så vidt toucher borti føttene til svømmeren foran deg for å signalisere at du skal forbi. Svømmeren i front slakker av, mens svømmeren som skal forbi setter opp farten i noen sekunder.

EN STOR MANN: Sun Yang er to meter høy og veier snaut 90 kilo. Størrelsen gir kineseren en fordel i bassenget. Når du er høy kommer du stort sett lenger på hvert eneste tak, og slipper dermed unna med færre tak i løpet av en konkurranse. Foto: Francois-xavier Marit / AFP

Det er ikke slik Yang gjør det, forteller landslagstrener Sondre Solberg.

– Han er kjent for å være uspiselig. Det han pleier å gjøre på oppvarmingen er at når noen ligger i veien for han, så bruker han størrelsen sin. Han bare drar tak i beinet på dem, drar dem under vann, og svømmer over dem, sier Solberg.

Han var til stede da Yang gjorde akkurat det på en brasiliansk svømmer under oppvarmingen i 2015.

– Hun ble jo forbannet, så hun slo etter han. Da klappet han til henne tilbake igjen etterpå. Da ble det baluba. Det var vel ti brasilianske trenere som hang over kanten der. De måtte holde igjen en som prøvde å hoppe uti bassenget fordi han skulle slåss med Sun Yang. Det var nok bra, for jeg tror ikke det hadde gått så bra for han (treneren). Det var ganske høy temperatur, forteller Solberg.

En lignende episode skal ha skjedd året etter, under oppvarmingen til OL i Rio. Da var det nettopp Mack Horton, som altså protesterte på pallen under VM mandag, som fikk unngjelde.

GULL: Mack Horton (i midten) tok gullet på 400 meter fri under OL i Rio. Til høyre står Sun Yang med sin sølvmedalje. Foto: Matt Slocum / AP

– Han kastet vann på meg under oppvarmingen. Jeg ignorerte ham siden jeg ikke har verken tid eller respekt for juksemakere, sa Horton den gang.

Horton tok den gangen OL-gull, og fikk et håndtrykk av konkurrenten. På pressekonferansen etterpå fikk han spørsmål om hva rivaliseringen egentlig handler om.

– Jeg vet ikke om det er en rivalisering som er spesifikk, det handler mer om utøvere som har testet positivt i sporten, svarte Horton.

Yang svømmer mange av de samme øvelsene som Norges beste svømmer, Henrik Christiansen. På finalen på 800 meter fri onsdag, der Christiansen tok VM-sølv, ble kineseren nummer seks. Kanskje møtes de igjen i finalen på 1500 meter fri på søndag.

Knuste dopingprøve med hammer

I januar i år kom Yang nok en gang i søkelyset. Dopingkontrollørene dro hjem til kineseren for å ta en dopingtest utenfor konkurranse. Først måtte de vente i en time utenfor huset hans før de til slutt ble sluppet inn. Deretter ble kontrolløren beskyldt for ikke å ha de rette papirene med seg, skrev The Times i januar.

Etter at dopingprøven ble avlagt, skal Yangs mor ha gitt beskjed til sin sikkerhetsvakt om å knuse et forseglet prøveglass med blod. Sikkerhetsvakten fant da frem hammeren og gjorde som han fikk beskjed om, ifølge rapportene.

VINNER: Sun Yang har blant annet tre OL-gull og ni VM-gull på merittlisten. Han har også verdensrekorden på 1500 meter fri i langbane. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Deretter skal Yang ha nektet å avgi urinprøve. Han forlot prøverommet ved flere anledninger, noe som i seg selv er et brudd på dopingreglementet.

Det internasjonale svømmeforbundet (FIA) endte med kun å gi han en advarsel for anklagene mot kontrolløren og å ha knust prøven. Den avgjørelsen anket verdens antidopingbyrå til idrettens voldgiftsrett i mars.

– Når vi anker saker, er det stort sett fordi vi mener at straffeutmålingen er feil, forklarte generalsekretær i Wada, Olivier Niggli, til NRK etter anken.

– Du er en taper. Jeg vant.

Og det er nettopp dette svømmerne under VM nå protesterer mot. Både Yangs oppførsel, men også at han i det hele tatt får delta i mesterskapet.

– Jeg har forståelse for at utøverne nå reagerer. Det er kanskje den eneste muligheten de har til å reagere. Fina har jo nå gitt advarsel til begge de to som har reagert. Det er ikke noen tvil om at det er veldig stor støtte blant svømmerne til dem som har stått frem, sier landslagssjef Løvberg.

Tirsdag ettermiddag kom det en ny protest. Denne gangen var det bronsevinner Duncan Scott som nektet å ta kineseren i hånden på podiet. Det likte gullvinner Yang dårlig:

Her raser Sun Yang mot konkurrenten Du trenger javascript for å se video.

På veien ned fra pallen, plukket TV-kameraene opp Yangs melding til konkurrenten:

– Du er en taper. Jeg vant, var Sun Yangs syrlige stikk.

Han smilte, tydelig fornøyd med meg selv, da han sa ordene. Til tross for at det var andre dag på rad noen aktivt protesterte mot kineseren.