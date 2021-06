Har aldri vært trygg i vannet – nå skal han svømme på direktesendt TV

– Jeg gleder meg aller mest til å bli ferdig. Det kan tolkes som det vil, sier Dennis Siva Lie.

Programlederen i NRK Newton fikk ingen svømmeundervisning da han vokste opp.

Nå presser han grensene sine maksimalt, for å være med på å rette oppmerksomheten mot hvor viktig det er med god svømmeopplæring for barn.

I morgen skal han svømme på direktesendt fjernsyn under aksjonen «Hele Norge svømmer».

Målet han har satt seg er ganske høyt oppe og langt fram, særlig for en som er selvlært på å være i vannet.

– Vi fikk ikke svømmeopplæring da jeg vokse opp i Oslo. Da jeg var tolv år lærte jeg meg å svømme på egen hånd. Det var ikke lagt opp til svømmeundervisning i skolehverdagen vår, sier Dennis Siva.

ØVER SEG: Denis Siva Lie har brukt mange timer i svømmehallen, for å lære seg det han egentlig skulle kunne som liten. Foto: NRK

Hans historie er på langt nær unik.

61 % av alle dagens tiåringer i Norge kan ikke å svømme.

– Det er et skremmende tall. Hvis min svømmetur kan bidra til å fokusere på det, så er det veldig fint, sier Dennis Siva.

Viktig å kunne flyte

I februar testet Siva Lie om han greide å oppfylle kravene til svømmeferdigheter som stilles til dagens fjerdeklassinger.

Han strøk. Noe av det viktigste han ikke kunne, var å flyte.

– Å flyte syns jeg er fryktelig vanskelig. Jeg vet ikke om jeg egentlig kan det ennå, sier programlederen.

Lørdag legger han ut på en 1,3 kilometer lang svømmetur i Trondheimsfjorden.

Det har vært tre måneder med mye trening for å bli klar til å prøve seg på den lange svømmeturen.

Han har fått hjelp fra både profesjonelle instruktører, livbergere og Forsvaret.

ØVER I KALDT VANN: Dennis Siva Lie har trent to til fire ganger i uka i både svømmehall og i sjøvann, for å få bedre svømmeferdigheter. Foto: NRK

– Jeg har lært at det handler like mye om teknikk, som det å være sterk eller godt trent. Jeg tror mora mi kunne svømt mye lengre enn meg, flere kilometer, fordi hun har god teknikk. Svømming er egentlig ganske skånsomt for kroppen, sier Dennis Siva.

Selv har han hatt problemer med å være langt ute fra land, og at han blir redd når han føler han mister kontrollen.

Håper aksjonen kan føre til endring

Prosjektleder i Newton, Ole Petter Klepp, syns jobben programlederen gjør med å vise sin svakhet, er viktig.

– En fersk undersøkelse viser at bare 39 % av alle 10-åringer klarer svømmekravet på skolen. Dennis er et godt eksempel på problemet, men også at det går an å trosse vannskrekk og bli flinkere til å svømme, sier Klepp.

NRK, Redningsselskapet og Norges Svømmeforbund er blant dem som står bak «Hele Norge svømmer» og den såkalte «flytefesten», hvor ønsket er å engasjere byer, bygder, skoler og idrettslag til å finne sin måte å markere dagen på.

NRK sender direkte fra Frognerbadet og andre steder hvor det flytes i vårt langstrakte land mellom kl. 13–14 og 19:50-20:50.

FOR FÅ TAKLER VANNET: Bare 39 % av alle 10-åringer klarer svømmekravet på skolen. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Utgangspunktet er at altfor mange i Norge ikke kan å svømme. «Hele Norge svømmer» sitt overordnete mål er å motvirke drukningsulykker i framtida ved å gjøre flere i stand til å flyte og svømme, sier Klepp.

En undersøkelse NRK har gjort viser at 2 av 3 skoler i Norge mener tilgang på basseng begrenser svømmetilbudet de kan gi til elevene.

Føler seg klar

Dennis Siva Lie føler seg klar til svømmeturen.

– Jeg har trent ganske jevnt, og føler meg klar. Dette er ikke et race, så jeg må si til meg selv at jeg har all tid i verden, selv om det er på direktesending, sier han.

Han mener det er veldig viktig at barn lærer seg å svømme skikkelig, mye tidligere enn hva han har gjort.

– Barn trenger å lære seg å svømme tidlig. Det er en sikkerhet i at de kan det. Og de trenger at opplæringa skjer i trygge omgivelser, og ikke ved å hoppe i vannet, slik jeg gjorde da jeg var tolv, sier Dennis Siva.

Rundt 100 mister livet hvert år i Norge på grunn av drukning. Trolig kunne mange av dem vært reddet med bedre svømme- og livredningskunnskaper.

Mange av dem som drukner, gjør det nært land.

Målet til myndighetene er at barn innen de går ut 7. klasse skal ha ferdigheter nok til å kunne berge sitt eget liv.