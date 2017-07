Mats Møller Dæhli hylles for oppgjør med kvinnesynet i fotballen

Samme dag som Norge møtte Nederland til åpningskamp i fotball-EM la Mats Møller Dæhli ut et innlegg på Instagram. Der tar han både et oppgjør med det han opplevde som et «ekkelt» kvinnesyn under tiden i England og han oppfordrer til å støtte landslaget under EM.

Marerittstart for Norge: – De kjører totalt over oss

Dæhli flyttet til England som 15-åring og spilte for Manchester United i tre år. I innlegget skriver han om en ny og uvant machokultur og garderobekultur som «herdet» ham på en positiv måte, men som også bød på et kvinnesyn som fortsatt preger ham:

«I den fotballkulturen jeg var en del av var kvinner og fotball en vits. Det ble bare latterliggjort. Det var en ekkel holdning til hva kvinner skulle være og skulle gjøre, som var totalt dominerende».

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Dæhli fortsetter med å skrive at det fikk ham til å tenke, ettersom han har vokst opp med og spilt med jenter som nå er blitt Europas beste, og som han vet har jobbet svært hardt.

«Derfor forakter jeg alle som ikke viser jentene respekt, som slenger dritt og skriver dritt i kommentarfeltene nærmest for moro skyld», skriver han.

– Gull verdt

ROSER DÆHLI: FC København-spiller Tom Høgli. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Tidligere landslagskollega og FC København-spiller Tom Høgli roser Dæhli for innlegget og han beskriver som veldig velskrevet og reflektert.

– Signaleffekten og tyngden av at en av de beste mannlige landslagsspillerne skriver et slikt innlegg er enorm. Det har en enorm verdi når spillere melder seg på en slik debatt og diskuterer ting som er utenfor fotballbanen. Det er gull verdt, sier Høgli til NRK.

Landslagssjefen innrømmer: Kan ha brukt feil spillere

Han får støtte av tidligere England-proff Jan Åge Fjørtoft, som mener innlegget til Dæhli handler om mye mer enn holdningene i engelsk fotball.

Etterlyser oppgjør med egne holdninger

– Det er viktig at noen tar opp dette. Kvinnelig spillere fortjener mye høyere status enn i dag. Jeg tror ikke vi skal bruke så mye tid på hva de sier i engelske fotballgarderober, men heller ta et oppgjør med våre egne holdninger her til lands, sier Fjørtoft til NRK.

Han mener det er viktig at alle i fotballen tar tak, og roser Dæhlis initiativ.

VETERAN: Jan Åge Fjørtoft. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg synes det er helt utrolig at ikke flere tar til orde for å heve statusen på fotball for kvinner. Jeg tror det er viktig at andre mannlige fotballspillere får øynene opp og kanskje får noen forbilder som heter for eksempel Caroline eller Ada. Det er på tide, sier Fjørtoft med henvising til Norges største stjerner Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg.

NRK har vært i kontakt med Mats Møller Dæhli som ikke ønsker å kommentere saken.