Sjögren stiller spørsmål ved eget laguttak

Svensken overrasket med flere endringer før EM-åpningen søndag kveld.

Det mest sentrale spørsmålet har vært om Maren Mjelde skal brukes i midtforsvaret eller på midtbanen, og Sjögren valgte å bruke Mjelde i forsvaret og dytte Maria Thorisdottir opp.

Thorirsdottir spiller midtstopper i Klepp, mens Mjelde spiller på midtbanen i Chelsea.

Kritisk til endringene

På spørsmål om Sjögren ser noe som burde vært gjort annerledes, svarer landslagstreneren:

– Om vi skulle brukt Maria på midtstopperplass fra start, men Maria gjorde en veldig god innsats etter å ha vært sjuk og ikke spilt der på lenge. Det er sånne ting man tenker på i ettertid.

NRK-ekspert Lise Klaveness er overrasket over endringene fra Sjögren.

– Det var den mest overraskende lagoppstillingen jeg har sett i en åpningskamp. Det er rett og slett en rokering som aldri før er gjort. Det slo helt greit ut med Thorisdottir – hun var ikke dårlig. Men jeg er kritisk til de store endringene. Summen blir at det blir feil over hele linjen. Det er grenser hvor mange endringer man bør gjøre før det blir for vanskelig for jentene, mener Klaveness.

– Ett av rådene (Lars) Lagerbäck ga til Sjögren var å ikke gjøre for store endringer, men det ser likevel ut som om Sjögren og hans team har overarbeidet når det gjelder dette punktet, legger hun til.

– Ser ikke hva de prøver på

Landslagstreneren er helt tydelig på at Norge sviktet, særlig i etablert angrep.

– Vi må utvikle angrepsspillet. Det er det store problemet. Vi får veldig mange brudd. Vi får store avstander mellom spiss og stopper. Da blir det rom de utnytter, sier Sjögren.

Under oppgjøret stilte NRK-ekspert Tom Nordlie seg også undrende til at Caroline Graham Hansen ikke ble dyttet ut på kant, siden 10-eren skapte langt større farligheter fra siden.

Eksperten klarte ikke å identifisere noen kampplan overhodet.

– De gangene Graham Hansen var god, spilte hun til høyre. Etter hvert gikk man over til 4-2-2-2 og da ble man enda smalere. Jeg greier ikke å se hva de prøver på. Jeg har ikke sjans, sier Nordlie.

– «Caro» jobber innenfra og ut. I dag møtte vi to sittende midtbanespillere og da blir det litt vanskelig sentralt. Da er det naturlig at hun skled litt ut mot kanten, sier Sjögren om bruken av Graham Hansen.

Graham Hansen selv ønsker ikke å spekulere i om hun bør brukes bredt eller sentralt.

– Nei, det har jeg ikke noen kommentar til. Hvert lag skaper forskjellige rom, og jeg prøver å utnytte det. Jeg har ikke noe ønske om hvor, jeg vil bare hjelpe laget, sier Graham Hansen.