Matforgiftet sølvvinner måtte støttes ut av målområdet: – Jeg trengte hjelp

Johaug takkes og hylles av kineseren som endte sist: – Hun er en «Superwoman»

Drøyt 25 minutter etter at hun kronet sin olympiske karriere med et nytt gull, tok Therese Johaug imot kinesiske Dinigeer Yilamujiang på målstreken. Så avslørte hun at hun neppe stiller i friidretts-EM til sommeren.