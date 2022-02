– Natt til i går så sov jeg ikke noen ting. Jeg har slitt med en mage som ikke fungerer, jeg vet ikke hva det er for noe, sier Klæbo til Discovery.

– Men jeg har vært mer på do enn jeg har sovet det siste døgnet. Jeg hadde bestemt meg imorges for at jeg ikke skulle gå femmil, men så ble det endret til tre mil. Det er et annet løp. Da klarte jeg ikke å dy meg. Men det funket ikke.

– Ikke det løpet han så for seg

For det som ble Aleksandr Bolsjunovs store dag, ble Klæbos store mareritt. Løpet var drøyt halvgått da han pakket sammen sakene og tenkte at nok var nok.

– Han var hektet av og gikk alene. Det ble en tung start på mesterskapet, og en tung avslutning for Klæbo. Men alt mellom der var bra. Men det ble hverken femmil, eller det løpet han så for seg, sier NRK-ekspert Bjørn.

Klæbo tar derfor med seg en mislykket 30 kilometer med skibytte, men deretter gull på både sprint og lagsprint, sølv på stafett og bronse på 15 kilometer individuell start.

Her forlater Klæbo området Du trenger javascript for å se video.

– Går sørgelig alene

Klæbo var regnet som en av de store norske favorittene etter at lørdagens OL-femmil på grunn av temperatur og kraftig vind ble forkortet ned til 28,4 kilometer.

Men trønderen fikk det tøft. Signalene kom tidlig. Da det ble satt ordentlig fart sakket 25-åringen akterut.

På en av sekunderingspostene ristet han bare på hodet i retning av allroundtrener Eirik Myhr Nossum. NRK-ekspert Bjørn mente han gikk sørgelig alene.

FIKK DET TØFT: Johannes Høsflot Klæbo, her underveis i lørdagens renn. Foto: Heiko Junge / NTB

Da løpet var halvgått skilte det ikke altfor mange sekunder opp til tetgruppen. Men inn i de tøffe motbakkene noen kilometer senere hadde Klæbo tapt et halvminutt.

Etter hvert snappet TV-kameraene opp Klæbo gående utenfor sporet. Han hadde tatt av seg startnummeret. Kort tid senere hadde han også tatt av seg skiene og marsjerte i rask gange vekk fra langrennsløypene.