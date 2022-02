Norge tar drastisk matgrep – sender nødproviant til Kina

– De får selvfølgelig mat der. Det er jo snakk om olympiske utøvere, men det handler litt om hva de får også, sier Olympiatoppens medieansvarlig, Halvor Lea.

Nå tar nemlig Olympiatoppen grep for å hjelpe de norske utøverne som er eller eventuelt havner på karantenehotell.

Generalsekretær i curlingforbundet, Pål Trulsen, dro til Kina fredag. Han har tatt med seg store mengder mat nedover. Trulsen landet i OL-byen lørdag morgen, norsk tid. Lea bekrefter at Trulsen kommer med nødproviant fra Norge.

– Det stemmer at vi har tatt noen initiativer der for at utøverne skal få mer påfyll. Jeg vet vi sender noe real turmat, blant annet, sier Lea.

MATSERVERING: Jarl Magnus Riiber har lagt ut en video fra isolasjonshotellet. Her får han servert mat på rommet. Foto: Skjermdump fra Instagram

Også Jarl Magnus Riiber sitter isolert på hotell etter å ha testet positivt for korona. Maten Trulsen kommer med er blant annet til Riiber.

Gått ned i vekt

Maten på karantenehotellene er blitt kritisert av russiske Valerija Vasnetsova (24). Hun dro til Beijing for å realisere OL-drømmen, men det endte opp med et rop om hjelp.

– Magen min gjør vondt, jeg er veldig blek og har store sorte ringer under øynene. Jeg vil at dette skal ta slutt. Jeg gråter hver dag. Jeg er veldig trøtt, skriver Valerija Vasnetsova på Instagram.

Skiskytteren ankom Beijing 31. januar. Hun bestod ikke den første OL-prøven. Resultatet fra PCR-testen på flyplassen var positiv. Da den påfølgende prøven viste samme resultat, ble hun fraktet til isolasjonshotell.

SERVERINGEN: Valerija Vasnetsova viser frem maten hun får servert. Hun hevder dette er det hun får servert. Foto: Instagram/vasnetsova.lera

Fem dager senere har hun fått mer enn nok.

– Jeg har mistet mye vekt og beina mine stikker ut. Ingen annen mat blir delt ut, og ingenting blir sagt om testene, ifølge Kusnetsova.

– Ærlig talt

Hun hevder hun sover seg gjennom dagene på grunn av energimangel. Måltidet – som er blitt servert til frokost, middag og lunsj – fristet lite. Vasnetsova spiste kun pastaen. Og litt fett på den femte dagen.

Russeren var spesielt frustrert fordi det var åpenbart at de hadde annen mat tilgjengelig. To etasjer under henne ble lagets doktor servert helt andre retter.

– Ærlig talt, så forstår jeg ikke hvorfor vi, utøverne, blir behandlet slik?, skriver Vasnetsova i delingsteksten.

HAKKET FRISKERE: Valerija Kusnetsova hevder at doktoren fikk servert dette. Foto: Instagram/vasnetsova.lera

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Valerija Vasnetsova. Hun har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) sier at problemet skal være tatt hånd om av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), ifølge russiske MatchTV.

Valerija Vasnetsova er ikke blant de største stjernene i OL, men hun var trolig tenkt en plass på stafettens 1. etappe for de russiske medaljefavorittene.

For å komme seg ut av isolasjon må hun og Riiber levere to negative tester med mer enn 24 timers mellomrom.