Luiz fikk ny kontrakt med Arsenal

Premier League-restarten ble et mareritt for Arsenal-forsvarer David Luiz. Nå har imidlertid brasilianeren signert en ny kontrakt med London-klubben.



Arsenal bekrefter onsdag på sine nettsider at den 33-årige forsvarsveteranen har fått en ettårskontrakt.



To andre forsvarsspillere, Pablo Mari og Cédric Soares, har på sin side undertegnet det som beskrives som langtidskontrakter med London-klubben.