– Handler demokratiet om å stemme, eller er det bare en illusjon, rapper Dino Lingeris.

Lingeris kaller seg «Power of Thought», og bruker rap til å sette ord på tankene sine rundt politikk og samfunn i hjemlandet Sør-Afrika.

Akkurat nå er det nasjonale valget som opptar rapperen.

Den yngre generasjonen

Valget ble avholdt onsdag denne uken. Resultatene viser at African National Congress (ANC) får nesten 57 prosent av stemmene, når 95 prosent av stemmene er talt opp.

Dino Lingeris kaller seg «Power of Thought» som artist og er engasjert i sørafrikansk politikk. Foto: Ida Titlestad Dahlback

ANC har sittet ved makten i 25 år, og er partiet som frigjorde Sør-Afrika fra apartheidregimet i 1994. Selv om støtten til ANC har blitt mindre de siset årene, har partiet fortsatt mange tilhengere.

– Grunnen til at ANC fortsatt gjør det bra er at mange i den yngre generasjonen ikke tar del i den demokratiske prosessen her i landet. De som stemmer er eldre velgere som har stemt på partiet i mange år, mens det er mange blant de yngre som ikke vil stemme, sier Dino.

Opposisjonspartiet Democratic Alliance (DA) fikk 21 prosent og Economic Freedom Fighters (EFF) 10 prosent av stemmene i årets valg.

Men før valget var det 6 millioner sørafrikanere under 30 år som ikke hadde registrert seg for å stemme.

– De neste 20 årene tror jeg det vil skje endringer i Sør-Afrika. Den yngre generasjonen vil vokse opp og bli mer politisk aktive, og da vil støtten til ANC også forandre seg, tror Dino.

Køene var lange for de som skulle stemme på valgdagen den 8.mai i Johannesburg. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Stemte ikke

Dino Lingeris møter Ash-Leigh La Foy, eller «Lex LaFoy» som hun heter som rapper, på en kafé i Sandton i Johannesburg. De ser på folkemylderert på gata nedenfor og diskuterer resultatene av valget.

– Jeg stemte ikke denne gangen. Jeg følte at jeg kunne identifisere meg med visse meninger hos ulike partier, men det var ikke ett parti som reflekterte det jeg står for som en ung, farget kvinne, mor og musiker, sier Ash-Leigh.

Artisten har store gulløredobber i ørene og lange, tynne fletter hengende nedover ryggen.

– Det er mange politisk engasjerte ungdommer i Sør-Afrika idag, men vi er lei av alle de korrupte lederne som tenker mer på seg selv enn landets innbyggere. Vi unge må stå sammen for å skape endringer, sier hun.

Rapperen Ash-Leigh La Foy kaller seg Lex LaFoy og rapper om korrupte ledere i Sør-Afrika.

ANC på vei nedover

Da President Cyril Ramaphosa ankom valglokalet på onsdag ble han møtt av jublende tilhengere. Partiet hans har sittet ved makten helt siden apartheidregimet som segregerte mennesker av ulik rase fram til 1994. Under dette valget har ANC mistet mange velgere, blant annet på grunn av en rekke korrupsjonsskandaler i partiet.

Nelson Mandela hadde håp og drømmer om et mer likeverdig samfunn da han var leder for ANC og president i Sør-Afrika. 25 år etter er det mange sørafrikanere som er skuffet over at arven til Mandela ikke ble videreført.

Kgomotso Diale mener ANC har hatt nok av sjangser til å skape endringer i Sør-Afrika. I år stemte han på opposisjonspartiet Economic Freedom Fighters istedet. Foto: Ida Titlestad Dahlback

En av dem er Kgomotso Diale, som NRK møter ved et stemmelokale i Soweto i Johannesburg. Han har valgt å stemme EFF istedet for ANC.

– Jeg er veldig skuffet over at ANC ikke har klart å utjevne flere forskjeller mellom folk av ulik rase i Sør-Afrika. Jeg har stemt ANC fire ganger, men nå er det nok, sier Kgomotso.

Den viktigste politiske saken for han er landrettigheter, fordi han vil at flere svarte skal eie landområder i Sør-Afrika.

– Nå eies nærmere 70 prosent av jorda av hvite. Jeg håper at flere svarte kan få en del av disse områdene framover, sier Kgomotso.

Valgdeltakelsen i Sør-Afrika lå på 65 prosent denne uka. Resultatene for valget i Sør-Afrika er klare, og vinneren er partiet som har sittet ved makten i 25 år. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Rapper for framtida

De to unge rapperne har diskutert politikk i en times tid. De to har mye å snakke om, og LaFoy nikker annerkjennende når Dino Lingeris rapper om sørafrikansk politikk. Så legger hun til:

– Skal vi klare å bearbeide traumene fra apartheidtiden, må vi kunne leve sammen i et multikulturelt samfunn i framtida. Det skal vi unge jobbe sammen om å få til.