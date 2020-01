«Håndballen blir rett og slett ikke sett på som attraktiv»

Hver første måned i året begynner å bli lik seg selv for oss nordmenn. Det er snarbrutte nyttårsforsetter og seier i Tour de Ski – etterfulgt av et håndballmesterskap vi bare nesten vinner – med et lag fullstendig uten spor av det nye og flerkulturelle Norge.